Motoscafo Ducati | Dovizioso perfetto nel ‘mare’ di Valencia | Valentino Rossi si butta via

sportfair

(Di domenica 18 novembre 2018) Il pilota dellavince una gara pazzesca divisa in due a causa delle pessime condizioni atmosferiche, Rins e Pol Espargaro completano il podio. Cadenel finale Una gara divisa in due, un Gp delpazzesco vince da unAndrea, che chiude alla grande una stagione che avrebbe potuto regalargli molte più soddisfazioni. AFP/LaPresse Pioggia torrenziale in Spagna, cadono molti piloti nei primi dodici giri, obbligando la Direzione Gara ad esporre la bandiera rossa. Marquez e Viñales vanno in terra, mentre, Rins evolano in testa chiudendo al comando la prima parte di gara. Alla ripartenza, lo spagnolo della Suzuki prova a fare il vuoto, ma Dovi lo riagguanta sorpassandolo, andandosi a prendere una vittoria speciale. Il Dottore potrebbe salire sul podio, ma una caduta a cinque giri dalla fine lo obbliga a chiudere ...