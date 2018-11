: ?????? A Valencia l'ultima gara @MotoGP ?? di @26_DaniPedrosa ?? I numeri di una carriera da Leggenda #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ?????? A Valencia l'ultima gara @MotoGP ?? di @26_DaniPedrosa ?? I numeri di una carriera da Leggenda #SkyMotori… - sergimagugliani : RT @mattiamaestri46: Comunque vada a finire: Pioggia forte,pista allagata,partiva dalla 16ª posizione, difficilissimo stare in piedi. E inv… - PaoHayIniesta : RT @mattiamaestri46: Comunque vada a finire: Pioggia forte,pista allagata,partiva dalla 16ª posizione, difficilissimo stare in piedi. E inv… -

Il Gp di Valencia,ultimo della stagione, va a) che chiude secondo il campionato dietro a Marquez. In partenza Rins sorpassa Vinales scattato in pole.Lasi svolge sotto la pioggia e Rossi 16° all'avvio è protagonista di una grande rimonta. Molte cadute:vanno giù Marquez Petrucci,Iannone e Vinales.Al 13°giro Rossi agguanta Rins, poi bandiera rossa.Si riparte con Rins in pole subito passato dae poi da Rossi che però cade,si rialza, ma laè compromessa.Sul podio Rins ed Espargaro.(Di domenica 18 novembre 2018)