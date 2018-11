MotoGp – Valentino Rossi esilarante a Valencia | “sono fregato! C’è solo una Yamaha che va

MotoGp - Valentino Rossi : "Oggi avevo zero feeling - rimontare sarà dura" : un Valentino Rossi piuttosto scoraggiato quello che si presenta ai microfoni dopo le disastrose qualifiche di Valencia, chiuse al 16° posto: "È stata una giornata molto difficile - ha detto il pilota ...

MotoGp – Valentino Rossi e l’amaro sabato di qualifiche a Valencia : “ecco perchè partirò molto indietro” : Giornata negativa per Valentino Rossi in pista al Gp di Valencia: le parole del Dottore dopo le deludenti qualifiche spagnole Giornata deludente e amara per Valentino Rossi oggi in pista sul circuito Ricardo Tormo: il Dottore non è riuscito a staccare il pass per la Q1 e, dunque, partirà molto lontano domani al Gp di Valencia, precisamente dalla 16ª casella. Il pilota Yamaha è stato protagonista nelle Fp3 di questa mattina di una caduta ...

MotoGp – Terminate le FP4 a Valencia : Marquez è un fulmine sull’asciutto - sessione pessima per Valentino Rossi [FOTO] : Il pilota spagnolo fa segnare un tempo pazzesco nella quarta sessione di prove libere, precedendo Zarco e Petrucci. In difficoltà Valentino Rossi Sull’asciutto comanda Marc Marquez, il pilota della Honda fa segnare il miglior tempo nella quarta sessione di prove libere del Gp di Valencia, fermando il crono sull’1:32.571. Una prestazione pazzesca quella del rider della Honda, che lascia solo le briciole ai propri avversari, ...

MotoGp - GP Valencia. Valentino Rossi cade nelle prove libere 3 : è fuori dal Q2. VIDEO : Alle 14:10 Vinales e Rossi proveranno l'assalto al Q2 passando dal Q1: qualifiche tutte da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP.

MotoGp - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Dovizioso sul bagnato nella classifica combinata - Valentino Rossi (14°) fuori dalla Q2 : Danilo Petrucci è stato il migliore delle prove libere 3 del GP di Valencia, ultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro della Ducati Pramac ha siglato il crono di 1’39″712 confermandosi estremamente performante sul bagnato. Anche questa sessione infatti si è svolta con la presenza della pioggia e l’umbro ha fatto vedere di saperci fare. Alle sue spalle, nella classifica combinata, Marc Marquez (1’39″767) ...

MotoGp - brutta caduta per Valentino Rossi nelle FP3 : il Dottore protagonista di un rovinoso highside [VIDEO] : Il pilota della Yamaha è caduto nel corso della terza sessione di prove libere del Gp di Aragon a causa di un violento highside brutta caduta per Valentino Rossi nel corso della terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, il pilota pesarese ha perso il controllo della sua Yamaha che lo ha sbalzato in aria in seguito ad un violento highside. Nessuna conseguenza per il Dottore, che è tornato immediatamente al box per prendere la moto di ...

MotoGp – Una fan ruba un bacio a Valentino Rossi a Valencia : il VIDEO diventa virale : Divertente scenetta sul circuito Ricardo Tormo: una tifosa ruba un bacio a Valentino Rossi nel weekend del Gp di Valencia Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gp di Valencia: i piloti hanno sfrecciato sul circuito bagnato di Ricardo Tormo, dove domenica si disputerà l’ultima gara dell’anno. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, tantissimi sono i tifosi che hanno assistito alle prove e hanno fatto la ...

MotoGp – Valentino Rossi e lo spintone al commissario di pista in Malesia - il Dottore fa chiarezza : “ecco la verità” : Valentino Rossi, la concentrazione per la gara di domenica a Valencia e lo spintone al commissario di pista al termine del Gp di Valencia: la verità del Dottore Giornata di lavoro non indifferente oggi sul circuito Ricardo Tormo per i piloti della MotoGp che hanno dovuto affrontare due sessioni di prove libere sul bagnato a causa dell’incessante pioggia che scende sulla pista spagnola ormai da giorni. Si prospetta un fine settimana ...

Valentino Rossi - GP Valencia MotoGp 2018 : “Giornata positiva - la moto è migliorata. Posso vincere? Vedremo” : Valentino Rossi può ritenersi soltanto parzialmente soddisfatto al termine delle prove libere del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore, infatti, ha brillato nella seconda sessione concludendo al terzo posto alle spalle di Danilo Petrucci e Marc Marquez ma è rimasto fuori dai migliori 10 nella classifica combinata perché nella FP1 non è riuscito a fare segnare un tempo degno di nota. Il centauro di Tavullia sembra ...

MotoGp - Valentino Rossi positivo ma con l’incognita FP3 : “ho bisogno di restare tra i primi dieci” : Il pilota pesarese ha avuto un feeling positivo nella giornata di oggi, domani però sarà una giornata cruciale soprattutto per quanto riguarda le FP3 Sensazioni positive per Valentino Rossi dopo la prima giornata di prove libere del Gp di Aragon, il pilota pesarese si è sentito a proprio agio sulla Yamaha, apparsa consistente così come in Malesia. AFP/LaPresse L’abbondante pioggia del pomeriggio non gli ha permesso però di migliorare ...

MotoGp – Valentino Rossi “se la prende” con la pioggia - al box Yamaha ridono di lui [VIDEO] : Valentino Rossi stanco della pioggia a Valencia, lo sguardo al cielo e le braccia allargate del Dottore dicono tutto: i meccanici ed i tecnici Yamaha ridono di fronte a lui! Durante le Fp2 di MotoGp la pioggia ha flagellato il circuito di Ricardo Tormo, impedendo ai piloti un tranquillo proseguo delle seconde prove libere del Gp di Valencia. Chi pare essersela presa più di tutte per le brutte condizioni meteo è stato Valentino Rossi, che ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : prove libere 2. Danilo Petrucci vola sul bagnato davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi : Se la FP1 è stata pesantemente condizionata dalla pioggia, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia 2018 della MotoGP non è risultata da meno. Pronti, via, e dopo appena 8 minuti la direzione gara, come accaduto in mattinata, si è vista costretta ad esporre la bandiera rossa per la situazione del tracciato spagnolo. Le precipitazioni, costanti e pesanti, rendono l’asfalto impossibile da affrontare, e una ...

MotoGp – Che spavento per Valentino Rossi in pista a Valencia : il Dottore perde il controllo della M1 sul bagnato [VIDEO] : Che rischio per Valentino Rossi: il Dottore salvo per un pelo sul bagnato durante le Fp2 del Gp di Valencia Sono in corso le Fp2 del Gp di Valencia: l’ultimo weekend di gara è iniziato caratterizzato dal maltempo e dalla pioggia, che da ieri scende incessante sul circuito Ricardo Tormo. Sessioni di prove libere dunque bagnate a Valencia, con i piloti a caccia dell’assetto migliore per stare davanti ai propri rivali tra rischi e ...

MotoGp – Valentino Rossi in dolce compagnia : la fidanzata Francesca Sofia Novello con lui a Valencia : Valentino Rossi si trova a Valencia in occasione dell’ultimo round del campionato mondiale di MotoGp: il pilota della Yamaha non è solo, con lui c’è la fidanzata Francesca Sofia Novello Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono insieme a Valencia, dove il pilota della Yamaha dovrà disputare domenica l’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. La bellissima 25enne, dopo essersi goduta una vacanza alle ...