MotoGp | Valencia pioggia e cadute | vince Dovizioso Marquez ko | Rossi 13Â°

Highlights MotoGp - il VIDEO e la sintesi del GP di Valencia 2018 : vince Andrea Dovizioso - cadono quasi tutti : Grandissimo spettacolo durante il GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si è disputato oggi sul circuito Ricardo Tormo. La pioggia è stata assoluta protagonista e ci sono state molteplici cadute: Marc Marquez, Danilo Petrucci, Maverick Vinales, Andrea Iannone, Jack Miller, Franco Morbidelli sono scivolati finendo anzitempo la gara. Al termine del 14° giro è stata esposta la bandiera rossa a causa della pericolosità della ...

MotoGp Valencia - Dovizioso : "Che gara pazza - fiducioso per il 2019" : La nuova Desmosedici? Abbiamo una base molto buona, nel nostro sport ci si migliora poco per volta. Non penso che faremo un salto incredibile, dobbiamo essere bravi sulle piccole rifiniture". ...

MotoGp - Test Valencia 2018 : quando si svolgono? Date - programma - orari e tv : Si è ufficialmente chiusa la stagione 2018 del Motomondiale ma è già tempo di pensare alla prossima. Piloti e team inizieranno a farlo sin da subito, con i primi Test in vista dell’annata 2019. Tra due giorni a Valencia, i protagonisti cambieranno moto e tute e inizieranno a saggiare il primo approccio con i nuovi mezzi in vista del campionato che prenderà il via a marzo. Gli spunti di interesse saranno numerosi, molto più di quanto ...

