MotoGp | Rins felice ma con un pizzico di rammarico | “peccato che sia arrivata tutta

sportfair

: Arbolino (bravo!) e Marini (grande, ancora!) in pole in moto3 e moto2. Vinales pole Motogp su Rins e Dovi. Valentin… - guidomeda : Arbolino (bravo!) e Marini (grande, ancora!) in pole in moto3 e moto2. Vinales pole Motogp su Rins e Dovi. Valentin… - FSAsiaLive : ?? to Andrea Dovizioso, Alex Rins and Aleix Espargaro on a successful day in Valencia! #MotoGP #ValenciaGP - nocciolone : -

(Di domenica 18 novembre 2018) Il pilota spagnolo ha parlato dopo il Gp di Valencia, rivelando undiper l’arrivo della pioggia Splendido secondo posto per Alexa Valencia, il pilota spagnolo conquista il nono podio in stagione per la Suzuki, eguagliando un record che resisteva dal 2000. AFP/LaPresse Un risultato esaltante non solo per Davide Brivio ma anche per lo stesso pilota spagnolo, davveronel post gara ai microfoni di Sky Sport: “sono contentissimo perché le condizioni non erano facili, abbiamo fatto un week-end molto bello e alla fine peccato che sia iniziato a piovere. Nella prima gara ero primo con molto margine, poi nella seconda ho spinto come la prima ma alla fine Dovi andava più veloce di me. Andavo abbastanza al limite, alla fine ho provato ad accelerare per non avere molta gente in più nel gruppo di testa, perché con Petrucci e Zarco sul bagnato ...