MotoGp | Pirro contento a metà | “ottimo il quarto posto | ma dispiace per non aver centrato

MotoGp - prime indiscrezioni sulla nuova Ducati : Pirro e Dall’Igna fanno sognare i tifosi ‘in rosso’ : Un prototipo della nuova Ducati è già sceso in pista con Pirro in occasione di un test svolto a Valencia qualche settimana fa, martedì si tratterà invece del primo vero passo verso il 2019 La nuova Ducati cresce bene, il percorso intrapreso dai tecnici di Borgo Panigale in vista del 2019 è quello giusto. I primi segnali offerti qualche settimana dal prototipo portato in pista da Pirro sono stati positivi, filtra cauto ottimismo dal box in ...

MotoGp - la Ducati schiera il tridente in Spagna : Pirro correrà il Gp d’Aragon insieme a Dovizioso e Lorenzo : Il team di Borgo Panigale parteciperà all’ultimo appuntamento della stagione di MotoGp con tre piloti, provando a chiudere in bellezza il Mondiale Saranno tre i piloti Ducati che prenderanno parte al Gp di Aragon, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp 2018. insieme ad Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo ci sarà infatti anche Michele Pirro, alla sua terza gara in questa stagione dopo quelle affrontate a Misano e a Sepang. Alessandro ...

MotoGp – Caduta per Michele Pirro a Sepang : “davvero un peccato finire così una gara - mi dispiace per il team” : Le parole di Michele Pirro dopo la Caduta al Gp della Malesia: il pugliese della Ducati costretto al ritiro dopo lo scivolone a Sepang Andrea Dovizioso e la Ducati hanno matematicamente conquistato il secondo posto nella classifica piloti e costruttori 2018 grazie al sesto posto ottenuto oggi dal pilota italiano nel GP della Malesia a Sepang. Andrea, che scattava dalla seconda fila, in gara non ha trovato il ritmo giusto per lottare con il ...

MotoGp - Sepang : Lorenzo out - Pirro in sella alla Ducati : Sepang - Jorge Lorenzo non correrà il Gp della Malesia. Il pilota della Ducati aveva provato a scendere in pista nelle prime due sessioni di prove a Sepang, rendendosi conto che il recupero dall'...

MotoGp - GP Malesia. Lorenzo non corre - al suo posto Pirro. Ducati : 'Diagnosi sbagliata in Thailandia' : Poco prima delle Libere 3, la MotoGP annuncia la notizia che in molti temevano dopo le sessioni del venerdì: Jorge Lorenzo si ritira dal GP di Sepang. Per la seconda volta nel trittico asiatico lo ...

MotoGp – Pirro - i test sulla Gp19 e l’infortunio di Lorenzo : “ecco cosa posso dire sulla nuova moto” : Michele Pirro a Sepang pronto per aiutare la Ducati e prendere il posto di Lorenzo qualora il maiorchino non riuscisse a gareggiare al Gp della Malesia: le sensazioni del pilota italiano Tutto pronto a Sepang per il Gp della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp e ultimo round del trittico asiatico. In terra malese è tornato Jorge Lorenzo, dichiarato oggi fit dai medici del paddock, reduce da un intervento al polso ...

MotoGp - Pirro senza mezzi termini : “Dall’Igna è come la Madonna. Lorenzo? Spero fatichi…” : Il pilota della Ducati ha parlato a margine del Festival dello Sport a Trento, soffermandosi sull’arrivo di Dall’Igna e sull’addio di Lorenzo La crescita esponenziale della Ducati è coincisa con l’arrivo di Gigi Dall’Igna, un concetto espresso senza mezzi termini da Michele Pirro in occasione del Festival dello Sport di Trento. Alessandro La Rocca/LaPresse Il pilota italiano, protagonista quest’anno di ...

MotoGp test Valencia : Pirro al lavoro con la Ducati versione 2019 : A duello con la Honda per la vetta del Mondiale, reduce dal 2° posto di Aragon, con cui Dovizioso è salito a -72 dal leader della classifica del Mondiale Marquez,, la Ducati non si ferma nello ...

MotoGp Ducati - Pirro : «In gara ho fatto un po' fatica» : ROMA - Michele Pirro a Misano ha potuto assaggiare nuovamente l'atmosfera della MotoGp, dopo la caduta e lo spavento del Mugello. Il collaudatore della Ducati ha riportato in pista la GP18 che lui ...

MotoGp – Black-out ai box Ducati : monitor spenti - Pirro costretto a precipitarsi in pista : Imprevisto ai box Ducati durante le Fp4 del Gp di San Marino: monitor spenti, termocoperte ko, un Black-out mette in difficoltà per qualche minuto il team di Borgo Panigale I piloti della MotoGp sono in pista per le qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, ma è un episodio accaduto durante le Fp4 sul circuito di Misano che distoglie l’attenzione dalla Q1. Durante l’ultima sessione di prove libere di Misano, ai ...