MotoGP oggi | GP Valencia 2018 | a che ora inizia la gara e come vederla in tv su Sky e

MotoGP - Valentino Rossi : "Oggi avevo zero feeling - rimontare sarà dura" : un Valentino Rossi piuttosto scoraggiato quello che si presenta ai microfoni dopo le disastrose qualifiche di Valencia, chiuse al 16° posto: "È stata una giornata molto difficile - ha detto il pilota ...

MotoGP oggi - orario qualifiche GP Valencia 2018 : il programma tv su Sky e TV8 : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di qualifiche per il Gran Premio di Valencia 2018 del Motomondiale. Le tre classi, dopo le consuete ultime sessioni di assestamento, saranno di scena per conquistare la pole position dell’ultimo appuntamento stagionale. I padroni di casa Jorge Martin e Marc Marquez proveranno ad essere profeti in patria, mentre nella Moto2 Francesco Bagnaia sarà attaccato da Alex Marquez e Joan ...

MotoGP – Valentino Rossi “se la prende” con la pioggia - al box Yamaha ridono di lui [VIDEO] : Valentino Rossi stanco della pioggia a Valencia, lo sguardo al cielo e le braccia allargate del Dottore dicono tutto: i meccanici ed i tecnici Yamaha ridono di fronte a lui! Durante le Fp2 di MotoGp la pioggia ha flagellato il circuito di Ricardo Tormo, impedendo ai piloti un tranquillo proseguo delle seconde prove libere del Gp di Valencia. Chi pare essersela presa più di tutte per le brutte condizioni meteo è stato Valentino Rossi, che ...

MotoGP - Valencia prime libere sotto la pioggia - Marquez il più veloce : Valencia - pioggia protagonista a Valencia dove domenica si corre l'ultimo gran premio della stagione. Il campione del mondo Marc Marquez, Honda, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere condizionate dal maltempo tanto che le prove sono state sospese per circa 30 minuti. Alle spalle di Marquez, 1:39.

Fermo ai box il neo campione del mondo Jorge Martin, che ha preferito non correre rischi inutili.

MotoGP - GP Valencia 2018 : prove libere 1. Dominano pioggia e Marc Marquez - Petrucci e Dovizioso sono vicini - Rossi 12° : Domina la pioggia nella prima sessione di prove libere del GP di Valencia 2018 della MotoGP. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo le precipitazioni, già notevoli, diventano battenti, tanto da costringere la direzione gara a piazzare la bandiera rossa dopo soli otto minuti. I piloti, infatti, fanno enorme fatica a tenere in pista le proprie moto, con diversi punti quasi allagati e le gomme Rain che non riescono a garantire un livello minimo ...

Fermo ai box per non rischiare il neo campione del mondo Jorge Martin.

MotoGP - GP Valencia 2018 : le previsioni meteo. Attesa tanta pioggia per la gara di domenica. Tempo più clemente per le qualifiche? : Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per l’ultima prova stagionale del Motomondiale 2018. Il GP di Valencia già nelle prove libere odierne è stato colpito dalla pioggia, che ha costretto la direzione di gara a fermare con la bandiera rossa le PL1 della MotoGP, salvo poi far ripartire il tutto dopo una breve interruzione. Bisognerà stare attenti però per tutto il week-end, con le precipitazioni che sono annunciate anche sabato ...

MotoGP - Marquez : «Oggi ho spinto con il cuore» : SEPANG - ' Partire dalla terza fila è stata una motivazione extra, ma ho fatto mota fatica, per spingere e andare avanti ho consumato di più le gomme '. Così Marc Marquez dopo la vittoria nel Gp della ...

MotoGP oggi - GP Malesia 2018 in tv : gli orari e come vederlo in diretta e differita su Sky e TV8. Il programma completo : Quest’oggi andrà in scena un penultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP decisamente infuocato, o forse è meglio dire bagnato… Sì perché la pioggia e le condizioni meteo hanno infatti rivoluzionato gli orari e il programma. La Direzione Gara ha infatti deciso di anticipare sia il warm-up che le corse delle tre classi visto che le previsioni al mattino e nel primo pomeriggio dovrebbero essere migliori. o quantomeno questa è la ...

MotoGP – La pioggia si abbatte su Sepang - lo scherzo di Viñales a Valentino Rossi : la scenetta divertente [VIDEO] : Valentino Rossi passeggia sotto la pioggia di Sepang con l’ombrello, Viñales passa di lì e gli tira un divertente scherzetto La giornata di qualifiche del penultimo round del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Sepang è stata condizionata dalla pioggia. Un temporale si è abbattuto sulla pista del Gp di Malesia ritardando il Q2. Mentre la burrasca era in atto, Valentino Rossi e Maverick Viñales si aggiravano per il paddock, ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : le previsioni meteo per la gara. Alto rischio pioggia nonostante l’orario anticipato : Pensare a Sepang e alle possibili precipitazioni non è certo una novità, specie in questa fase dell’anno. Del resto, scorrendo l’album dei ricordi del “Motomondiale”, le due ultime edizioni hanno avuto la pioggia per protagonista in gara, con Andrea Dovizioso e la Ducati trionfanti. Giove Pluvio quest’oggi ha bussato alla porta malese con una certa insistenza: il circuito è stato quasi “sommerso” dalla ...

MotoGP – La pioggia beffa Viñales in qualifica a Sepang : “non è stata la caduta a condizionarmi - ma il bagnato” : Maverick Viñales commenta le qualifiche sul circuito di Sepang, in Malesia lo spagnolo deluso dalla sua prestazione in Q2 Al contrario del suo compagno di squadra, Maverick Viñales delude nelle qualifiche del Gp di Malesia. Dopo un weekend dominato nelle diverse prove libere sul circuito di Sepang, lo spagnolo rimedia solo un undicesimo posto alla fine della sessione di qualifica. Il pilota della Yamaha, in difficoltà sul bagnato, ha ...

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGP 2018 : “Soddisfatto del terzo tempo. Con la pioggia la Yamaha va forte” : Valentino Rossi è molto soddisfatto al termine delle qualifiche del GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale MotoGP. Sul tracciato bagnato di Sepang, il centauro italiano ha ottenuto il terzo tempo alle spalle dello spagnolo Marc Marquez (Honda) e del francese Johann Zarco (Yamaha Tech3), conquistando la prima fila nell’ultimo tentativo utile, grazie ad un ottimo t-4. Una gara che, da questo punto di vista, si prospetta positiva ...