MotoGp | Marquez ammette le sue responsabilità | “ho commesso l’errore più grande della

MotoGp - Valencia pioggia e cadute - vince Dovizioso. Marquez ko - Rossi 13° : Lo spagnolo della Suzuki aveva oltre 4 secondi di vantaggio su Dovizioso al 5° passaggio sotto il traguardo, Marquez era vittima di un impressionante volo alla curva 9: il campione del mondo ...

Marc Marquez - video caduta a Valencia/ MotoGp - il campione della Honda si lussa di nuovo la spalla - IlSussidiario.net : Marc Marquez, video caduta a Valencia nella gara di MotoGp: il campione della Honda si lussa di nuovo la spalla. Ultime notizie

MotoGp - non sorride solo il campione del mondo Marquez : splendido ‘titolo’ anche per Morbidelli [FOTO] : Essendosi piazzato davanti a Syahrin, il pilota italiano ha conquistato il titolo di ‘Rookie of the Year’, miglior pilota Independent è invece Zarco Si è conclusa la stagione del Motomondiale, tre campioni del mondo e tante emozioni hanno caratterizzato questo 2018 che va in archivio per dare spazio subito al 2019 con i test di martedì e mercoledì che si svolgeranno sul circuito di Valencia. Marc Marquez si è preso il titolo ...

MotoGp - Pagelle GP Valencia 2018 : Dovizioso “mago della pioggia” - Rins ottimo - Rossi spreca - Marquez - Vinales e Petrucci a terra - Lorenzo sparisce : Si è ufficialmente conclusa la stagione 2018 della MotoGP con il Gran Premio di Valencia e lo ha fatto con una delle gare più avvincenti e spettacolari dell’anno. La pioggia, fortissima in alcuni momenti, come sempre regala colpi di scena a ripetizione e grandi sorprese. Andiamo, dunque, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato con diversi protagonisti che finiscono a terra, ma giustificati, ed altri che hanno saputo domare ...

MotoGp Valencia 2018 - la gara di oggi live. Ripartiti - Marquez out : Per gli italiani che stamattina avevano dominato il warm up, quarto posto per Fabio Di Giannantonio che diventa anche vicecampione del mondo, strappando di fatto a Bezzecchi caduto la seconda piazza ...

Diretta MotoGp/ Gara live : corsa a eliminazione - fuori Petrucci e Marquez! - Gp Valencia 2018 - - IlSussidiario.net : Diretta MotoGp Gara e warm-up live GP Valencia 2018: cronaca e tempi, podio, vincitore e ordine d'arrivo della corsa , oggi domenica 18 novembre, .

MotoGp – Brutto incidente per Marquez a Valencia : Marc ko sotto la battente pioggia spagnola [VIDEO] : Marc Marquez rimedia un bruttissimo incidente durante il Gp di Valencia, allo spagnolo dopo l’high side esce di nuovo la spalla La pioggia sul circuito di Valencia sta mietendo tante ‘vittime’ tra i piloti in gara. Tra questi anche il campione del mondo in carica, Marc Marquez. Lo spagnolo, deciso ad ottenere l’ultima vittoria di stagione anche in Spagna, è stato catapultato dalla sua moto alla curva 9. Un terribile ...

MotoGp Warm up Valencia - Marquez a posto : precede l'Aprilia e Rossi : Piove senza soluzione di continuità a Valencia e il Warm up della MotoGP non fa eccezione. Su una pista bagnata, e che tradisce Iannone, scivolato nei primi minuti della sessione del mattino, brilla ...

MotoGp Valencia - ancora Marquez : primo nel Warm Up : Valencia - Con il miglior tempo di 1:40.154s, il campione del mondo Marc Marquez guida la classifica del Warm Up a Valencia, con 0,8s di vantaggio su Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini,. Terzo tempo per Valentino Rossi, in ripresa dopo una qualifica ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video SKY gara e warm-up live : Marquez imprendibile sotto l'acqua - Gp Valencia 2018 - - IlSussidiario.net : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP Valencia 2018: cronaca e tempi, podio, vincitore e ordine d'arrivo della corsa , oggi domenica 18 novembre, .

MotoGp - GP Valencia. Warm up : 1° Marc Marquez - 2° Aleix Espargaró - 3° Valentino Rossi : La spalla dislocata non ha portato gRossi problemi in pista a Marc Marquez . Il pilota della Honda è il più veloce nel Warm up, svolto su pista bagnata. Lo spagnolo, che ha chiuso in 1:40.154, ha ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : warm-up - Marc Marquez domina sul bagnato. Valentino Rossi ottimo terzo : Marc Marquez non conosce il dolore e domina il warm-up del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Asfalto bagnato al circuito Ricardo Tormo e pioggia insistente in questa zona della Spagna, si preannuncia una gara sull’acqua e il Campione del Mondo ha dato subito ottimi segnali: nonostante la caduta di ieri in qualifica, con annessa dislocazione della spalla sinistra, il padrone di casa ha dettato legge e ha stampato un ...

MotoGp – Terminato il warm up del Gp di Valencia : Marquez davanti a tutti - Rossi bene sul bagnato [TEMPI] : E’ Marc Marquez il più veloce del warm up del Gp di Valencia, bene Valentino Rossi sul bagnato del circuito Ricardo Tormo E’ arrivata finalmente la tanto attesa domenica di gara del Gp di Valencia, ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. I piloti sono scesi in pista per l’ultimo warm up dell’anno: come previsto, la pioggia, dopo aver dato un po’ di tregua per le qualifiche di ieri pomeriggio, è tornata a ...

MotoGp - Marquez in difficoltà a Valencia : Marc impacciato con i fan a causa del dolore alla spalla? [VIDEO] : Nonostante il campione del mondo abbia più volte affermato di stare bene, è apparso visibilmente impacciato mentre salutava i fan nel paddock. Marquez ha infatti preferito non usare la mano della ...