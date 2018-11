MotoGp – Lorenzo archivia l’esperienza in Ducati | Jorge pensa ai test in Honda | “non sarò

MotoGp - Dovizioso non si illude : “mi aspetto pochi miglioramenti dai test. Lorenzo? Ecco cosa gli dico” : Il pilota della Ducati ha commentato il Gp di Valencia e i prossimi test della prossima settimana, soffermandosi anche sull’addio di Lorenzo Una giornata complicata, risoltasi per il meglio con la vittoria del Gp di Valencia. Andrea Dovizioso spiazza tutti e chiude alla grande la sua stagione, caratterizzata da numerosi alti e bassi costati il titolo mondiale a favore di Marc Marquez. AFP/LaPresse Nonostante questo, il forlivese ...

MotoGp - Pagelle GP Valencia 2018 : Dovizioso “mago della pioggia” - Rins ottimo - Rossi spreca - Marquez - Vinales e Petrucci a terra - Lorenzo sparisce : Si è ufficialmente conclusa la stagione 2018 della MotoGP con il Gran Premio di Valencia e lo ha fatto con una delle gare più avvincenti e spettacolari dell’anno. La pioggia, fortissima in alcuni momenti, come sempre regala colpi di scena a ripetizione e grandi sorprese. Andiamo, dunque, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato con diversi protagonisti che finiscono a terra, ma giustificati, ed altri che hanno saputo domare ...

MotoGp - Lorenzo senza mezzi termini : “negli ultimi giri ho avuto veramente paura” : Il pilota spagnolo ha commentato durante la pausa prima della ripartenza le condizioni della pista, sottolineando di aver avuto veramente paura Sospeso temporaneamente per la forte pioggia, il Gp di Valencia regala emozioni e spettacolo anche per le condizioni proibitive della pista per via delle avverse condizioni atmosferiche. AFP/LaPresse Ben nove cadute e tanta paura per i piloti, come sottolineato da Jorge Lorenzo ai microfoni di Sky ...

MotoGp - il nuovo Lorenzo : Honda e un progetto con Arbolino : Non c'è solo la Honda nel futuro di Jorge Lorenzo : lo spagnolo, che a Valencia partirà dalla 13esima casella in griglia per la sua ultima gara con la Ducati prima di prendere il posto di Dani Pedrosa,...

MotoGp – Dal futuro con la Honda ai progetti con Arbolino - Lorenzo svela : “ecco cosa abbiamo in mente” : Jorge Lorenzo pronto ad una nuova avventura con la Honda: il maiorchino a caccia di un posto dove creare una pista vicino Lugano per allenarsi con Tony Arbolino Sabato amaro per Jorge Lorenzo sul circuito Ricardo Tormo: il maiorchino della Ducati non è riuscito ad accedere alla Q2, dovendosi accontentare del terzo posto in Q1 e, dunque, della 13ª casella in griglia di partenza per il Gp di Valencia di domani pomeriggio. AFP/LaPresse Jorge ...

MotoGp – Iannone super in Q1 - sorride Vinales : Lorenzo e Rossi partiranno dal fondo della griglia : Niente da fare per Jorge Lorenzo e Valentino Rossi in Q1: i due piloti rimangono fuori dalla Q2, applausi invece per Iannone e Vinales che staccano il pass per la seconda fase delle qualifiche Un weekend di gara complicato e ricco di sorprese e colpi di scena, quello in corso sul circuito Ricardo Tormo: tanti i big nella Q1 del Gp di Valencia, questo pomeriggio, tra cui Rossi, Vinales e Lorenzo. I piloti Yamaha hanno faticato sul bagnato ...

MotoGp eSport Championship 2018 - Trastevere73 - Lorenzo Daretti - campione del mondo con Ducati : Weekend speciale per il Motomondiale: domenica l'ultimo atto della stagione, oggi la finale del MotoGP eSport Championship , raccontata in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208, e in live streaming ...

MotoGp eSport Championship 2018 - Lorenzo Daretti campione del mondo : Lorenzo Daretti, "in pista" con il nickname di Trastevere73 è riuscito a difendere il titolo confermandosi campione del mondo del MotoGP eSport Championship. La finale in replica sabato alle 15.30 su Sky Uno.--Weekend speciale per il Motomondiale: domenica l'ultimo atto della stagione, oggi la finale del MotoGP eSport Championship, raccontata in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in live streaming su skysport.it da Guido Meda, affiancato ...

MotoGp – Jorge Lorenzo preoccupato per il polso dopo le Fp2 a Valencia : “fa più male di quello che pensavo” : Terminate le seconde prove libere sul circuito di Valencia, le dichiarazioni di Jorge Lorenzo: il pilota della Ducati accusa dolore al polso Le seconde prove libere del Gp di Valencia si sono disputate sotto la pioggia battente che ha flagellato il circuito Ricardo Tormo questo venerdì. Il tempo più veloce è stato segnato da un sorprendente Danilo Petrucci, seguito da Marc Marquez e da Valentino Rossi. Solo quindicesimo Jorge Lorenzo, che ...

MotoGp – Momenti commoventi ai box Ducati : il team saluta Lorenzo con un regalo speciale [VIDEO] : Applausi e tanta emozione: Lorenzo riceve un regalo speciale dalla Ducati al loro ultimo Gp insieme E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Valencia, ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. I piloti sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere della gara spagnola, caratterizzata dalla pioggia. Intanto, Jorge Lorenzo a Valencia ha vissuto dei Momenti davvero emozionanti. Al suo ultimo weekend di gara con la Ducati, ...

MotoGp – La futura convivenza in Honda con Marquez non preoccupa Lorenzo : “ecco cosa potrebbe succedere se ci saranno frizioni in pista” : Jorge Lorenzo pronto per la sua nuova avventura in Honda: il maiorchino non si preoccupa di eventuali problemi di convivenza col futuro compagno di squadra Marc Marquez E’ iniziato l’ultimo weekend di gara della stagione 2018 di MotoGp: nonostante un po’ di attesa a causa dell’incessante pioggia che ha colpito il circuito Ricardo Tormo, i piloti sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di ...

MotoGp - a Valencia il sipario sul 2018. Rossi e Lorenzo guardano a futuro : 'Sento che mi ha dato molto nella mia vita, ho imparato tanto da questo mondo', ha detto lo spagnolo che in quasi vent'anni di carriera Pedrosa ha vinto 57 gare, tre campionati del Mondo, uno in ...

MotoGp - GP Valencia : Lorenzo - ultima gara in Ducati. Dall'Igna : 'Pensavo si ambientasse prima' : Il bilancio a Sky Sport MotoGP del Direttore Generale del team, Luigi Dall'Igna : "Non si può dire che sia mancato qualcosa al pilota. In questi casi manca qualcosa all'insieme. Di sicuro avevo ...

MotoGp - Valencia - Rossi : "Prossimi mesi decisivi". Lorenzo sarà al via : Ultimo gran premio della stagione MotoGP a Valencia . Il campione del mondo Marquez: "Vogliamo vincere ancora, stagione da nove e mezzo ". Rossi: "I pRossimi mesi saranno decisivi per capire se saremo ...