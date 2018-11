MotoGP | GP Valencia 2018 | bandiera rossa causa pioggia! Valentino Rossi in lotta per la

MotoGP – Iannone cade sotto la pioggia di Valencia : Andrea stramazza a terra anche nell’ultimo appuntamento di stagione [VIDEO] : Andrea Iannone cade sulla pista bagnata di Valencia in occasione dell’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp: il video dell’incidente Prima che la bandiera rossa fosse stata sventolata a Valencia, tante sono state le cadute in occasione dell’ultimo Gran Premio di stagione. Dopo Morbidelli, Petrucci, Marquez e Vinales è toccato anche a Andrea Iannone. Il pilota italiano della Suzuki, dopo il quinto tempo che ...

MotoGP – Vinales - che peccato! Dopo la pole lo spagnolo cade a causa della pioggia a Valencia [VIDEO] : Maverick Vinales cade durante il Gp di Valencia, Dopo la pole position lo spagnolo non conclude l’ultimo appuntamento di stagione del Motomondiale Prima che la bandiera rossa fosse stata sventolata a Valencia, tante sono state le cadute in occasione dell’ultimo Gran Premio di stagione. Dopo Morbidelli, Petrucci e Marquez è toccato anche a Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha, Dopo la pole position che si era riuscito ad ...

MotoGP – Brutto incidente per Marquez a Valencia : Marc ko sotto la battente pioggia spagnola [VIDEO] : Marc Marquez rimedia un bruttissimo incidente durante il Gp di Valencia, allo spagnolo dopo l’high side esce di nuovo la spalla La pioggia sul circuito di Valencia sta mietendo tante ‘vittime’ tra i piloti in gara. Tra questi anche il campione del mondo in carica, Marc Marquez. Lo spagnolo, deciso ad ottenere l’ultima vittoria di stagione anche in Spagna, è stato catapultato dalla sua moto alla curva 9. Un terribile ...

MotoGP – Si spengono i semafori in Spagna : Rins subito in testa - ecco la partenza del Gp di Valencia [VIDEO] : E’ cominciato l’ultimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGp, via alle emozioni del Gp di Valencia semafori che si spengono, adrenalina che sale ed emozioni che possono cominciare. Scatta il Gp di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp 2018. Maverick Viñales in pole position, con Rins e Dovizioso subito dietro pronti a prendere il comando della gara. Il campione del mondo Marquez parte in seconda fila, ...

MotoGP : l’impegno degli impianti frenanti a Valencia : Come da tradizione il Campionato del Mondo di MotoGP si chiude con il GP della Comunità Valenciana, quest’anno in programma dal 16 al 18 novembre. Teatro del weekend di gara il Circuit Ricardo Tormo, situato poco fuori Valencia ed intitolato al primo pilota Valenciano campione del mondo di motociclismo, morto prematuramente nel 1998. Inaugurato il […] L'articolo MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti a Valencia sembra essere il ...

MotoGP Warm up Valencia - Marquez a posto : precede l'Aprilia e Rossi : Piove senza soluzione di continuità a Valencia e il Warm up della MotoGP non fa eccezione. Su una pista bagnata, e che tradisce Iannone, scivolato nei primi minuti della sessione del mattino, brilla ...