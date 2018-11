MotoGP eSport Championship | Trastevere73 si conferma campione del mondo - MotoGP 18 PS4

MotoGP eSport Championship - Ducati campione con Trastevere73 : Lorenzo Daretti è campione del mondo per il secondo anno consecutivo . Il gamer romano ha trionfato nella finalissima del MotoGP eSport Championship tenutasi a Valencia, sbaragliando con la sua Ducati ...

MotoGP eSport Championship 2018 - Lorenzo Daretti campione del mondo : Lorenzo Daretti, "in pista" con il nickname di Trastevere73 è riuscito a difendere il titolo confermandosi campione del mondo del MotoGP eSport Championship. La finale in replica sabato alle 15.30 su Sky Uno.--Weekend speciale per il Motomondiale: domenica l'ultimo atto della stagione, oggi la finale del MotoGP eSport Championship, raccontata in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in live streaming su skysport.it da Guido Meda, affiancato ...

