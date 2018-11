MotoGp Ducati | i saluti di Lorenzo | «Ora una grande sfida»

MotoGp – Lorenzo archivia l’esperienza in Ducati - Jorge pensa ai test in Honda : “non sarò al 100% - ma la mano andrà meglio” : Jorge Lorenzo dodicesimo sul traguardo del Gp di Valencia: le dichiarazioni dello spagnolo dopo l’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp L’ultimo Gp di stagione è stato caratterizzato dalla pioggia e dalle tante cadute sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A spuntarla, contro il maltempo spagnolo, è stato un grande Andrea Dovizioso superstite tra i big del campionato, quasi tutti vittime di incidenti a causa ...

MotoGp - ultima gara a Dovizioso (Ducati) : 15.52 Il Gp di Valencia,ultimo della stagione, va a Dovizioso (Ducati) che chiude secondo il campionato dietro a Marquez. In partenza Rins sorpassa Vinales scattato in pole.La gara si svolge sotto la pioggia e Rossi 16° all'avvio è protagonista di una grande rimonta. Molte cadute:vanno giù Marquez Petrucci,Iannone e Vinales.Al 13°giro Rossi agguanta Rins, poi bandiera rossa.Si riparte con Rins in pole subito passato da Dovizioso e poi da Rossi ...

MotoGp Valencia - pioggia e cadute : trionfa la Ducati di Dovizioso : Andrea Dovizioso vince il GP della Comunità Valenciana e conquista la quarta vittoria stagionale nell'ultimo round del mondiale 2018. Il forlivese della Ducati ha trionfato al termine di una gara ...

MotoGp eSport Championship - Ducati campione con Trastevere73 : Lorenzo Daretti è campione del mondo per il secondo anno consecutivo . Il gamer romano ha trionfato nella finalissima del MotoGP eSport Championship tenutasi a Valencia, sbaragliando con la sua Ducati ...

MotoGp - prime indiscrezioni sulla nuova Ducati : Pirro e Dall’Igna fanno sognare i tifosi ‘in rosso’ : Un prototipo della nuova Ducati è già sceso in pista con Pirro in occasione di un test svolto a Valencia qualche settimana fa, martedì si tratterà invece del primo vero passo verso il 2019 La nuova Ducati cresce bene, il percorso intrapreso dai tecnici di Borgo Panigale in vista del 2019 è quello giusto. I primi segnali offerti qualche settimana dal prototipo portato in pista da Pirro sono stati positivi, filtra cauto ottimismo dal box in ...

MotoGp eSport Championship 2018 - Trastevere73 - Lorenzo Daretti - campione del mondo con Ducati : Weekend speciale per il Motomondiale: domenica l'ultimo atto della stagione, oggi la finale del MotoGP eSport Championship , raccontata in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208, e in live streaming ...

MotoGp - Marquez vola basso : “l’obiettivo è salire sul podio - Yamaha e Ducati molto competitive qui” : Il pilota spagnolo è risultato il migliore al termine della giornata di libere, ma resta convinto che in gara dovrà vedersela con Ducati e Yamaha Miglior tempo per Marc Marquez al termine della prima giornata di libere del Gp di Aragon, il pilota spagnolo è risultato il più veloce nella classifica combinata dei tempi di mattina e pomeriggio. AFP/LaPresse Un risultato che comunque non esalta lo spagnolo, convinto che dovrà sudarsi la ...

MotoGp – Terminate le Fp2 a Valencia : Petrucci al comando - le Ducati ufficiali fuori dalla top 10 [TEMPI] : Danilo Petrucci al comando della classifica dei tempi delle Fp2 del Gp di Valencia E’ terminata anche la seconda sessione di prove libere del Gp di Valencia: ancora una sessione di prove libere sul bagnato per i campioni delle due ruote che stanno lavorando per preparare al meglio l’ultima gara dell’anno. Il più veloce, nel pomeriggio spagnolo, è stato Danilo Petrucci, seguito da Marquez. Riesce a stare con i miglior ...

MotoGp – Momenti commoventi ai box Ducati : il team saluta Lorenzo con un regalo speciale [VIDEO] : Applausi e tanta emozione: Lorenzo riceve un regalo speciale dalla Ducati al loro ultimo Gp insieme E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Valencia, ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. I piloti sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere della gara spagnola, caratterizzata dalla pioggia. Intanto, Jorge Lorenzo a Valencia ha vissuto dei Momenti davvero emozionanti. Al suo ultimo weekend di gara con la Ducati, ...

MotoGp Libere1 Valencia sotto la pioggia : Marquez 1° - poi tre Ducati : Fermo ai box il neo campione del mondo Jorge Martin, che ha preferito non correre rischi inutili. Gasport

MotoGp - GP Valencia : Lorenzo - ultima gara in Ducati. Dall'Igna : 'Pensavo si ambientasse prima' : Il bilancio a Sky Sport MotoGP del Direttore Generale del team, Luigi Dall'Igna : "Non si può dire che sia mancato qualcosa al pilota. In questi casi manca qualcosa all'insieme. Di sicuro avevo ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e la grande famiglia Ducati : “speriamo di farle un ultimo regalo” : Jorge Lorenzo proto all’ultima sfida del Mondiale 2018 di MotoGp: le parole del maiorchino della Ducati nel giovedì di conferenze stampa del Gp di Valencia E’ tutto pronto al circuito di Ricardo Tormo per l’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: il Gp della Valencia è alle porte e si prospetta tanto spettacolo in pista. Marc Marquez festeggerà davanti al pubblico spagnolo il suo settimo titolo Mondiale, mentre ...

MotoGp - la Ducati schiera il tridente in Spagna : Pirro correrà il Gp d’Aragon insieme a Dovizioso e Lorenzo : Il team di Borgo Panigale parteciperà all’ultimo appuntamento della stagione di MotoGp con tre piloti, provando a chiudere in bellezza il Mondiale Saranno tre i piloti Ducati che prenderanno parte al Gp di Aragon, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp 2018. insieme ad Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo ci sarà infatti anche Michele Pirro, alla sua terza gara in questa stagione dopo quelle affrontate a Misano e a Sepang. Alessandro ...

MotoGp Valencia - tridente Ducati. Lorenzo torna e saluta : Uno schieramento a tre punte per la Ducati a Valencia, sede dell'ultimo GP della stagione: oltre ad Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, che torna dopo lo stop forzato per la frattura del polso rimediata ...