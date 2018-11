MotoGp | Dovizioso vince sotto l' acqua a Valencia

MotoGp di Valencia - gara ad eliminazione sul bagnato : vince Dovizioso : La gara di MotoGP oggi a Valencia è stata da brivido più per le tantissime cadute che per lo spettacolo in pista. I piloti infatti avevano come prima preoccupazione quella di restare in piedi, in una specie di roulette russa che ha fatto cadere tantissimi piloti tra cui Valentino Rossi, mentre si trovava in seconda posizione a 4 giri dal termine. La gara è stata sospesa per le condizioni impraticabili della pista probabilmente con almeno 3 giri ...