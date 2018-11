MotoGp | Dovizioso vince Gp di Valencia

MotoGp Valencia - Rossi cade : sotto la pioggia vince Dovizioso : Andrea Dovizioso trionfa sotto la pioggia nel Gp di Valencia , ultima gara del mondiale MotoGp. Il forlivese della Ducati, al dodicesimo successo nella classe regina, si impone in una corsa ad ...

MotoGp - Pagelle GP Valencia 2018 : Dovizioso “mago della pioggia” - Rins ottimo - Rossi spreca - Marquez - Vinales e Petrucci a terra - Lorenzo sparisce : Si è ufficialmente conclusa la stagione 2018 della MotoGP con il Gran Premio di Valencia e lo ha fatto con una delle gare più avvincenti e spettacolari dell’anno. La pioggia, fortissima in alcuni momenti, come sempre regala colpi di scena a ripetizione e grandi sorprese. Andiamo, dunque, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato con diversi protagonisti che finiscono a terra, ma giustificati, ed altri che hanno saputo domare ...

MotoGp – Dovizioso consolida la 2ª posizione - Rossi chiude terzo : la classifica piloti finale del Mondiale 2018 : La caduta di Viñales permette a Valentino Rossi di difendere la terza posizione nella classifica piloti, seconda posizione per Dovizioso dietro il campione del mondo Marquez Marc Marquez già campione del mondo da settimane, restava da decidere il terzo posto della classifica finale di MotoGp, andato a Valentino Rossi dopo la caduta di Maverick Viñales in Spagna. Andrea Dovizioso vince e accorcia sullo spagnolo della Honda, chiudendo alla ...

MotoGp - pugno di Dovizioso sulla coscia di Valentino Rossi : il Dottore si gira di scatto e… [VIDEO] : pugno benevolo di Andrea Dovizioso nei confronti di Valentino Rossi, i due commentano nella pit-lane le condizioni della pista Pioggia battente a Valencia, la Direzione Gara espone la bandiera rossa e i piloti rientrano ai box in attesa di un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Al momento dell’ingresso in pit-lane, Dovizioso rifila un pugno benevolo a Valentino Rossi dalla sua moto, sorprendendo il Dottore che, girandosi, ...

MotoGp Valencia - Dovizioso : «Prima fila è favolosa» : Valencia - Terza casella di partenza per Andrea Dovizioso domani in gara a Valencia, per l'ultimo appuntamento della stagione della MotoGp. Un risultato in qualifica che soddisfa il pilota Ducati: ' ...

MotoGp Valencia - Viñales : "La Q1 porta bene". Dovizioso : "La prima fila conta" : "Se serve, allora passo sempre dalla Q1, mi porta bene". È un Viñales felice quello che conquista la pole a Valencia dopo essere passato dalla tagliola della Q1: "Sono molto contento, il team ha ...

