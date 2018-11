MotoGp – Brutto incidente per Marquez a Valencia | Marc ko sotto la battente pioggia

sportfair

: MotoGP | Dovizioso: “Brutto feeling sul bagnato” - infoitsport : MotoGP | Dovizioso: “Brutto feeling sul bagnato” - FormulaPassion : Insoddisfazione per Dovizioso al termine delle libere di Valencia - bestraider : RT @TuttoMotoriWeb: #MotoGP #ValenciaGP, #Dovizioso: 'Feeling brutto, ma abbiamo delle idee' -

(Di domenica 18 novembre 2018)rimedia un bruttissimodurante il Gp di, allo spagnolo dopo l’high side esce di nuovo la spalla Lasul circuito dista mietendo tante ‘vittime’ tra i piloti in gara. Tra questi anche il campione del mondo in carica,. Lo spagnolo, deciso ad ottenere l’ultima vittoria di stagione anche in Spagna, è stato catapultato dalla sua moto alla curva 9. Un terribile high side ha visto protagonista, a cui, come ieri in qualifica, è uscita la spalla. Il motociclista della Honda ha dovuto dire addio alle speranze di vittoria ed ha terminato così il suo ultimo appuntamento con il Motomondiale 2018.Ecco il video della caduta: Arena sirkuit yang licin membuat @93 jatuh #GP pic.twitter.com/AVXA2bdwhJ — TRANS7 (@TRANS7) 18 novembre 2018 L'articolo...