MotoGP Awards – Marc Marquez si gode la vittoria e scherza | “vivo il mio sogno Scriverò

(Di domenica 18 novembre 2018) Ancora una volta èa ritirare il trofeo più importante dei: lo spagnolo siil successo e festeggia sul palco Per il secondo anno di fila, nonostante la strenua resistenza di Andrea Dovizioso, è ancoraa trionfare alla fine della stagione. Lo spagnolo si laurea campione del Mondo, conquistando il 5 titolo in 6 anni di. Lo spagnolo, premiato anche per le 7 poleposition in stagione, ha ritirato il premio principale dei, quello di primo classificato nella classe regina. Sul palco,si è dette contento della stagione e pronto a migliorare il prossimo anno, conscio di “non poter scrivere una letterina a Babbo Natale” per far cambiare le cose, ma di dover lavorare duramente: “è il mio, lo sto vivendo e cerco dirmi ogni momento, ogni anno. Non puoi mai sapere quando finirà. Questa è stata ...