MotoGP Awards – Dovizioso non si dà per vinto | “76 punti distacco irreale da Marquez

sportfair

: L’arrivo di @ValeYellow46 ai FIM Awards ???? Seguite la cerimonia in streaming ?? - SkySportMotoGP : L’arrivo di @ValeYellow46 ai FIM Awards ???? Seguite la cerimonia in streaming ?? - Mari46464646 : RT @SkySportMotoGP: L’arrivo di @ValeYellow46 ai FIM Awards ???? Seguite la cerimonia in streaming ?? - latartaruga46 : RT @SkySportMotoGP: L’arrivo di @ValeYellow46 ai FIM Awards ???? Seguite la cerimonia in streaming ?? -

(Di domenica 18 novembre 2018) Sul palco dei, Andrealancia la sfida a Marce alla Honda in vista del 2019: ildi quest’anno èsecondo il pilota italiano, pronto già a dare battaglia in vista della prossima stagione Per il secondo anno di fila, Andreae la sua Ducati devono accontentarsi del secondo posto. Nonostante 4 vittorie e 5 podi, dopo averla gara inaugurale e quella conclusiva di quest’oggi sotto il diluvio di Valencia,si è classificato ancora una volta, con 76di, alle spalle di uno straordiario Marc. Il pilota italiano però, non si dà pere sul palco deilancia la sfida alla Honda e al rivale spagnolo in vista del 2019: “concludere al secondo posto è un risultato positivo, perchè Valentino è diventato sempre più forte sul finire della stagione. Io ero quasi al ...