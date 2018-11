MotoGP Awards – Dal ‘grazie’ alla fidanzata alla voglia di lottare | Valentino Rossi | “la

sportfair

: L’arrivo di @ValeYellow46 ai FIM Awards ???? Seguite la cerimonia in streaming ?? - SkySportMotoGP : L’arrivo di @ValeYellow46 ai FIM Awards ???? Seguite la cerimonia in streaming ?? - ojizou8 : RT @SkySportMotoGP: L’arrivo di @ValeYellow46 ai FIM Awards ???? Seguite la cerimonia in streaming ?? - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: L’arrivo di @ValeYellow46 ai FIM Awards ???? Seguite la cerimonia in streaming ?? -

(Di domenica 18 novembre 2018)ritira il premio come 3° classificato del Motomondiale 2018: sul palco dei, il ‘Dottore’ dà appuntamento a tuttima stagione, con rinnovata passione edi vincere Come di consueto, dopo l’ultima gara della stagione, laassegna i premi a tutti i piloti che si sono distinti durante l’anno. Nonostante la caduta di quest’oggi a Valencia, un po’ la fotografia di una stagione complicata della Yamaha,è riuscito a classificarsi 3° nella classifica finale del Motomondiale (senza ottenere nemmeno una vittoria!). Un risultato di tutto rispetto, ottenuto da 39enne che non ne vuole sapere proprio di lasciare spazio ai più giovani. Chiedere al compagno di scuderia Maverick Vinales, fuori dal podio proprio alle sue spalle. Sul palco deiha ringraziato per la ...