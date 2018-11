Moto3 | Oncu vince a Valencia a 15 anni il più giovane di sempre

Valencia - Moto3 - Oncu da favola! Vince al debutto a soli 15 anni : ... al terzo John McPhee, al quarto Fabio Di Giannantonio, che così chiude la sua carriera in Moto3 con il titolo, onorifico, ma comunque prestigioso, di vice campione del mondo. Bravo Fabio, ma che ...

Moto3 - a Valencia vince il 15enne Oncu : Per gli italiani che stamattina avevano dominato il warm up, quarto posto per Fabio Di Giannantonio che diventa anche vicecampione del mondo, strappando di fatto a Bezzecchi caduto la seconda piazza ...

Moto3 Valencia - Oncu riscrive la storia : Alle sue spalle il campione del mondo Martin e lo scozzese McPhee . Giù dal podio Di Giannantonio , che però strappa a Bezzecchi , a terra, il 2° posto iridato. Oncu ha riscritto la storia: non solo ...

Moto3 - GP Valencia 2018 : Can Oncu scrive la storia! Il più giovane di sempre a vincere una gara nel Motomondiale! : 14° e pioggia leggera. Questo è stato lo scenario del Gran Premio di Valencia 2018 della Moto3. L’ultima gara della stagione nella classe leggera ha regalato lo scenario ideale per il successo più incredibile di sempre: il 15enne turco Can Oncu (Red Bull KTM Ajo) è il più giovane pilota di sempre a vincere una gara nel Motomondiale, per giunta al debutto assoluto, con i suoi 15 anni, 3 mesi e 23 giorni. Una storia ai limiti ...

Moto3 - GP Valencia 2018 : CAN ONCU SCRIVE LA STORIA! Il più giovane di sempre a vincere una gara nel Motomondiale! : 14° e pioggia leggera. Questo è stato lo scenario del Gran Premio di Valencia 2018 della Moto3. L’ultima gara della stagione nella classe leggera ha regalato lo scenario ideale per il successo più incredibile di sempre: il 15enne turco Can ONCU (Red Bull KTM Ajo) è il più giovane pilota di sempre a vincere una gara nel Motomondiale, per giunta al debutto assoluto, con i suoi 15 anni, 3 mesi e 23 giorni. Una storia ai limiti ...

Moto3 – Can Oncu sbalorditivo a Valencia : il 15enne turco è il più giovane vincitore di un Gp della storia : Can Oncu nella storia: il turco 15enne è il più giovane a conquistare una vittoria nel Motomondiale E’ un sorprendente Can Oncu il vincitore del Gp di Valencia di Moto3. Il giovane pilota turco, campione della Red Bull MotoGP Rookies Cup, ha gareggiato oggi in Spagna come wild card entrando nella storia: Can Oncu è infatti il più giovane pilota a vincere un Gp in tutte le classi del Motomondiale. Il 15enne turco ha conquistato una ...