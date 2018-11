Moto3 | a Valencia vince il 15enne Oncu

Valencia - Moto3 - Oncu da favola! Vince al debutto a soli 15 anni : ... al terzo John McPhee, al quarto Fabio Di Giannantonio, che così chiude la sua carriera in Moto3 con il titolo, onorifico, ma comunque prestigioso, di vice campione del mondo. Bravo Fabio, ma che ...

Moto3 - GP Valencia 2018 : Can Oncu scrive la storia! Il più giovane di sempre a vincere una gara nel Motomondiale! : 14° e pioggia leggera. Questo è stato lo scenario del Gran Premio di Valencia 2018 della Moto3. L’ultima gara della stagione nella classe leggera ha regalato lo scenario ideale per il successo più incredibile di sempre: il 15enne turco Can Oncu (Red Bull KTM Ajo) è il più giovane pilota di sempre a vincere una gara nel Motomondiale, per giunta al debutto assoluto, con i suoi 15 anni, 3 mesi e 23 giorni. Una storia ai limiti ...

Moto3 – Can Oncu sbalorditivo a Valencia : il 15enne turco è il più giovane vincitore di un Gp della storia : Can Oncu nella storia: il turco 15enne è il più giovane a conquistare una vittoria nel Motomondiale E’ un sorprendente Can Oncu il vincitore del Gp di Valencia di Moto3. Il giovane pilota turco, campione della Red Bull MotoGP Rookies Cup, ha gareggiato oggi in Spagna come wild card entrando nella storia: Can Oncu è infatti il più giovane pilota a vincere un Gp in tutte le classi del Motomondiale. Il 15enne turco ha conquistato una ...

Valencia - Bezzecchi domina warm up Moto3 : ANSA, - ROMA, 18 NOV - Cadute a ripetizione, per fortuna senza conseguenze per i piloti, nel warm up del gran premio di Moto3 in programma oggi sul circuito 'Ricardo Tormo' di Valencia, dove i piloti ...

LIVE Moto3 - GP Valencia 2018 in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultima tappa della stagione del Motomondiale. L’ultimo capitolo di un Mondiale davvero spettacolare ed equilibrato vedrà tutti i piloti della griglia andare a caccia del successo di tappa a viso aperto, visto che il titolo iridato è stato già assegnato all’iberico Jorge Martin con una gara d’anticipo, in Malesia. ...

Moto3 - GP Valencia 2018 : Marco Bezzecchi domina un warm-up bagnato - cinque italiani in vetta! : Come ampiamente previsto è tornata la pioggia sul circuito Ricardo Tormo e, infatti, il warm-up del Gran Premio di Valencia 2018 della Moto3 ha preso il via con l’asfalto bagnato e temperature assolutamente fresche, che hanno prodotto numerose cadute. I tempi, di conseguenza, sono risultati decisamente alti, ma il migliore lo ha fissato Marco Bezzecchi (KTM Redox) in 1:50.712, dimostrando di essere assolutamente a suo agio in queste ...

Moto3 - Gp Valencia Qualifiche : Bezzecchi - 'Domani cercherò di vincere' : Il suo obiettivo per domani sarà quello di assicurarsi il titolo di vice campione del mondo. 'Non è stata una brutta qualifica, ma sfortunatamente sono caduto ad inizio turno. Abbiamo dovuto cambiare ...

Moto3 - GP Valencia 2018. Arbolino in pole - 5° Bezzecchi : Il neo campione del mondo si è accontentato della tredicesima posizione . Davanti a lui altre sorprese: il quindicenne turco Can Oncu, quarto, Marcos Ramirez , settimo, , un poker di giovani ...

Gp Valencia : pole di Arbolino in Moto3 : Tredicesimo posto in griglia per lo spagnolo Jorge Martin, campione del mondo della categoria. 17 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook