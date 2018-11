Moto2 | Valencia | Marini cade e centra anche Bagnaia

Moto2 - GP Valencia 2018. Trionfa Oliveira - 2° Lecuona - 3° Alex Marquez : La MotoGP, da campione del mondo della Moto2. Moto2 tempi gara - GP Valencia

Moto2 Valencia : vittoria per Oliveira - Pasini quarto : Il campione del mondo, che portava il numero 1 sulla carenatura, è costretto alla rimonta fino alla quattordicesima piazza. Le news sul Motomondiale Valencia Moto2 Oliveira Tutte le notizie di Moto2 ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifica gara. Trionfa Oliveira sul bagnato davanti a Lecuona e ad Alex Marquez. Pasini quarto e Bagnaia 14° - caduto Marini : Successo del portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) nel GP di Valencia 2018 (Spagna), ultima prova del Mondiale di Moto2. Il lusitano si è imposto in una gara su asfalto bagnato, interpretando al meglio le condizioni particolari e vincendo con merito la sua terza gara stagionale, dopo gli appuntamenti al Mugello (Italia) e a Brno (Repubblica). Con lui sul podio lo spagnolo Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors), per la prima volta ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifica gara. Trionfa Oliveira sul bagnato davanti a Lecuona e ad Alex Marquez. Pasini quarto e Bagnaia 14° - caduto Marini : Successo del portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) nel GP di Valencia 2018 (Spagna), ultima prova del Mondiale di Moto2. Il lusitano si è imposto in una gara su asfalto bagnato, interpretando al meglio le condizioni particolari e vincendo con merito la sua terza gara stagionale, dopo gli appuntamenti al Mugello (Italia) e a Brno (Repubblica). Con lui sul podio lo spagnolo Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors), per la prima volta ...

Moto2 - Oliveira trionfa a Valencia : “sorpresa” Lecuona sul secondo gradino del podio : Moto2, Miguel Oliveira ha vinto l’ultimo Gp della stagione, a Valencia un po’ attardato il campione del mondo Pecco Bagnaia Il campionato di Moto2 volge al termine, quest’oggi è andata in scena l’ultima gara dell’anno in quel di Valencia. Vittorioso Miguel Oliveira al termine di una gara dominata, il portoghese chiude così la sua annata con la terza vittoria stagionale ed il secondo posto in classifica nel ...

Moto2 e Moto3 - la diretta del GP di Valencia : LIVE 11:17 18 nov Moto3, le prime tre posizioni LIVE: 1° Oncu, 2° Di Giannantonio, 3° Martin 11:24 18 nov Caduta per Arbolino!!! Oncu sale in testa! 11:22 18 nov Nell'intera storia della classe ...

LIVE Moto2 - GP Valencia 2018 in DIRETTA : risultato e aggiornamenti minuto per minuto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia 2018, ultima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Sul tracciato Ricardo Tormo i centauri della media cilindrata si sfideranno per centrare il bersaglio grosso in questo appuntamento conclusivo della stagione e le motivazioni non mancano. Il titolo iridato è stato conquistato a Sepang (Malesia) da Francesco Bagnaia ma la voglia di far proprio quest’ultimo round è molto alta. Luca ...

Moto2 - quinta fila a Valencia per Lorenzo Baldassarri : Il pilota di Montecosaro ha fermato il tempo con un ritardo di quasi cinque decimi dal poleman e campione del mondo Francesco Bagnaia. Un crono pienamente in linea con quelli fatti registrare nel ...

Moto2 Valencia - la pole per Luca Marini dello Sky Team : Valencia - Luca Marini si prende la pole in Moto2 per il Gp di Valencia, ultimo della stagione: il pilota dello Sky Team gira in 1:35.777, precede di 27 millesimi Xavi Vierge, a 168 millesimi Marcel ...

Gp Valencia : Marini in pole nella Moto2 : Il neo campione del mondo Francesco Bagnaia, compagno di squadra di Marini, apre la seconda fila, seguito da Lorenzo Baldassarri e dal britannico Sam Lowes.

Gp Valencia : Marini in pole nella Moto2 : Il neo campione del mondo Francesco Bagnaia, compagno di squadra di Marini, apre la seconda fila, seguito da Lorenzo Baldassarri e dal britannico Sam Lowes. 17 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Moto2 - Marini strepitoso : sua la pole a Valencia : Bagnaia in seconda fila Con ancora una possibilità di conquistare il titolo-team, alla sua ultima gara con la squadra ed in Moto2 da Campione del Mondo 2018 Francesco Bagnaia vuole dare il suo ...

Moto2 - Luca Marini show! Sua la pole position a Valencia : seconda fila per il campione del mondo Bagnaia : E' il fratello minore di Valentino Rossi il poleman del Gp di Valencia di Moto2, seguito da Vierge e Schrotter, seconda fila invece per il campione del mondo di Moto2 Pecco Bagnaia. ' Sono ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifica qualifiche. Pole strepitosa di Luca Marini - Francesco Bagnaia è quarto : Luca Marini non si ferma più. Il pilota dello SKY Sport Racing Team VR46, reduce dal successo in Malesia, conquista la seconda Pole stagionale nel Mondiale Moto2 2018 a Valencia, bissando il riscontro di Brno (Repubblica Ceca). Il fratellino di Valentino Rossi ha preceduto lo spagnolo Xavi Vierge, in sella alla Kalex Dynavolt Intact GP, di 0″027 e il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) di 0″168. In quarta posizione troviamo ...