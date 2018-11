Moto | Fenati fermato dalla polizia in autostrada | litigio e denuncia

Moto3 - eccesso di velocità e lite con gli agenti : Fenati denunciato : L'ex vice campione del mondo è stato beccato memtre sfrecciava sul tratto maceratese dell'A14 ben oltre i limiti di velocità consentiti. Quando è stato intercettato da una pattuglia, Fenati invece di ...

Nel 2019 Fenati riparte dalla Moto3 : Dopo la squalifica in seguito a quanto accaduto nella gara della Moto2 a Misano, il patteggiamento e una nuova opportunità: Romano Fenati riparte dall’inizio e nel 2019 tornerà alle corse partecipando al Campionato del Mondo Moto3, sempre con lo Snipers Team. Un ritorno, come confermato dalla sua squadra, che ha un significato di ripartenza dopo […] L'articolo Nel 2019 Fenati riparte dalla Moto3 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Moto3 - Romano Fenati : “Torno a correre per provare certe emozioni. Tanti hanno esagerato con i giudizi” : La notizia è di ieri in seconda serata: Romano Fenati torna a correre e lo farà nel Mondiale 2019 di Moto3. L’ascolano, dopo aver provato “l’inferno” in conseguenza del fattaccio del GP di San Marino 2018 della Moto2 nel corso del quale il centauro tirò la leva del freno anteriore a Stefano Manzi, avrà una seconda occasione con il Team Snipers, squadra che inizialmente aveva licenziato il ragazzo nostrano. Una brutta ...

Moto3 : il perdono di Fenati - un atto dovuto : Adesso è il primo a rimetterlo in sella per il 2019, categoria Moto3, quella che ha visto Romano irrompere nel mondo dei gran premi con una vittoria alla sua seconda uscita e diventare poi uno dei ...

Moto2 - Fenati patteggia : dal 21 febbraio potrà tornare a correre : Ridotta a cinque mesi e dieci giorni la squalifica: "Adesso penserò con calma a una soluzione per l'anno prossimo"

Moto2 – Fenati chiede il patteggiamento : il Tribunale Federale stabilisce la data del suo rientro in pista : Romano Fenati, dopo aver richiesto al Tribunale Federale di Roma il patteggiamento, ha conosciuto la data in cui potrà tornare in pista Era prevista oggi a Roma nel palazzo delle Federazioni Sportive di viale Tiziano 74 l’udienza del Tribunale Federale nel procedimento a carico di Romano Fenati. Prima dell’avvio del dibattimento, Fenati e i suoi difensori hanno chiesto un patteggiamento rappresentando le scuse di Fenati per ...

Moto2 : sospensione Fenati - sconto di un terzo della pena : Potrà tornare in pista dal 15 febbraio 2019: questo l'epilogo dell'accordo stragiudiziale raggiunto tra il Tribunale Federale e i tre avvocati di Romano Fenati , protagonista in negativo il 9 ...