Moto | ancora guai per Romano Fenati | denunciato dopo una lite con la Polizia Stradale

Moto3 - GP Valencia 2018 : ultimo giorno di scuola in arrivo - ma gli italiani vogliono spingere ancora : ultimo appuntamento stagionale nel Motomondiale 2018, anche per la Moto3. Si corre a Valencia, in Spagna, sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, ed i piloti saranno impegnati in un fine settimana di totale relax, dato che ormai il titolo è stato assegnato, per cui non ci sono più obiettivi o pressioni particolari. A Sepang, infatti, è stato incoronato campione del mondo della classe più leggere lo spagnolo Jorge Martin. Il pilota di Madrid ha ...

MotoGp - Marquez : «A Valencia voglio vincere ancora» : Valencia - ' È stato bello celebrare il titolo qualche giorno fa nella mia città natale con la mia famiglia, la gente e il fan club, e ora non vedo l'ora di festeggiare con tutti i fan di Valencia. ...

MotoGP 2019 : cambia il regolamento. Omologazione caschi - centraline e altro ancora : ' Questo è un vero esempio di tecnologia al servizio dello sport e della sicurezza, siamo molto orgogliosi del fatto che il lancio di questo programma sia in corso e che l'industria e l'intera ...

MotoGp - Malesia Rossi cade sul più bello - vince ancora Marquez. In Moto2 titolo a Bagnaia : E allora vince ancora una volta il catalano campione del mondo, è il 9° successo di una stagione dominata. Lo spagnolo Rins sale sul 2° gradino del podio e lancia un messaggio: il pRossimo anno ...

Moto2 - Bagnaia : «Grandi sensazioni - ancora non realizzo» : SEPANG - ' È una grande, grandissima emozione, sono contento, anche perché a festeggiare qui con me c'erano la mia famiglia e la mia fidanzata '. Sono poche e semplici le prime parole di Francesco ...

Moto2 - Bagnaia non sta nella pelle : “ancora non ci credo - felice che ci fosse anche la mia famiglia” : Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha esternato le proprie sensazioni dopo la vittoria del titolo mondiale ottenuto a Sepang Un match point importantissimo a Sepang per Pecco Bagnaia, un’occasione presa al volo dal pilota italiano laureatosi campione del mondo di Moto2 dopo il Gp della Malesia. AFP/LaPresse Un successo voluto, cercato e ottenuto per il rider torinese, ancora incredulo davanti al risultato ottenuto: “è ...

MotoGp - Dovizioso non si accontenta : “siamo migliorati - ma non basta ancora per lottare per il titolo” : Il pilota della Ducati ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del week-end del Gp della Malesia, soffermandosi anche sul suo prossimo compagno di squadra Il titolo piloti è già assegnato, ma ciò non cancella le emozioni e lo spettacolo del Gp di Sepang. La MotoGp sbarca in Malesia, dove nessuno vorrà accontentarsi, cercando di portare a casa una vittoria che vorrebbe dire molto nella corsa al Mondiale Costruttori. Alessandro La ...

MotoGp – Dovizioso allunga su Valentino Rossi - ma non abbassa la guardia : “non è ancora finita” : Andrea Dovizioso e la sfida per il secondo posto con Valentino Rossi: tra consapevolezze e ambizioni il forlivese della Ducati non abbassa la guardia Il Trittico Asiatico sta per terminare: manca l’ultimo round, che andrà in scena domenica in Malesia. Impossibile, dunque, in attesa della gara di Sepang, non parlare di quanto accaduto ieri a Phillip Island. Maverick Vinales ha ritrovato la vittoria, dopo oltre un anno e mezzo di ...

TerreMoto in Italia - la terra trema ancora : scossa di magnitudo 3.1 : Continua a tremare la terra in Italia: i movimenti sismici degli ultimi giorni nel Bel Paese stanno colpendo soprattutto il sud e centro della Penisola. Nelle ultime ore ben tre scosse di Terremoto si sono registrate in Umbria. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 infatti, è stata registrata alle 5:10 in Umbria, nel sudest della provincia di Perugia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il ...

TerreMoto - ancora paura al Sud : scossa in Basilicata nel primo pomeriggio [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 ...

MotoGP Australia 2018 - Marquez ancora davanti a tutti : La MotoGP arriva in Australia sul circuito di Phillip Island ma, dopo due giorni di predominio italiano con Andrea Iannone a spuntarla è ancora una volta lui, il sette volte campione del mondo. A dare ...

MotoGp Australia : ancora Marquez - è pole. Rossi settimo : PHILLIP ISLAND - Marc Marquez non si ferma: con il tempo di 1:29.199, lo spagnolo della Honda, che la scorsa settimana si è laureato campione del mondo, conquista la pole della MotoGp in Australia. Prima fila anche per Maverick Vinales con la Yamaha e per Johann Zarco con la Tech3, mentre Andrea Iannone con la Suzuki deve accontentarsi del ...

