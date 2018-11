huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Morandi mostra tutto il suo orgoglio di nonno per la laurea del nipote (figlio di Biagio Antonacci) - indacobluesoul : RT @HuffPostItalia: Morandi mostra tutto il suo orgoglio di nonno per la laurea del nipote (figlio di Biagio Antonacci) - HuffPostItalia : Morandi mostra tutto il suo orgoglio di nonno per la laurea del nipote (figlio di Biagio Antonacci) - Emy26697807 : @PietroGrasso Come mai mostra tanto interesse per il settore universitario? Non una parola sul ponte Morandi, sugli… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Gianniè unso e con i suoi follower ha deciso di condividere la gioia per un importante traguardo raggiunto dal. Paolo Antonacci,della sua Marianna e diAntonacci, si èto in Scienze della comunicazione allo Iulm di Milano. "MioPaolo Antonacci oggi è dottore!", ha scrittocome didascalia a uno scatto che lo ritrae sorridente in compagnia del, con la testa coronata d'alloro. Oltre 62mila hanno battuto un like di congratulazioni, ale al.Visualizza questo post su InstagramMioPaolo Antonacci oggi è dottore! #universitaIULM #milano #scienzedellacomunicazione @paolo.antonacciUn post condiviso da Gianni(@_official) in data: Nov 17, 2018 at 4:23 PST