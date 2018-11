Minniti - nessun ticket con Bellanova : ANSA, - ROMA, 18 NOV - Teresa Bellanova e' una brava parlamentare, ha fatto bene al governo. Ma il ticket non e' all'ordine del giorno". Lo afferma l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, a "In ...

Pd : Minniti - al 51% mi candido. Non sono contro nessuno : "Il Pd non deve trovare la scorciatoia per tornare al governo ma per tornare a parlare alla sua gente. L'obiettivo è quello di ricomporre il rapporto con gli elettori". Lo ha detto Marco Minniti ospite della trasmissione di Rai 2 "Nemo - nessuno escluso". "Enricuccio mio - ha aggiunto rivolgendosi ad Enrico Lucci che gli chiede se si candiderà alla segreteria Pd ...

Niente congresso alla Leopolda : nessun annuncio di Minniti nel weekend - probabile data del sì il 6 novembre : Niente congresso alla Leopolda. A dispetto delle voci che corrono da giorni negli ambienti Pd e delle speranze che circolano in alcuni ambienti renziani, Marco Minniti non annuncerà la sua corsa alla segreteria del Pd nel weekend prossimo alla vecchia stazione di Firenze, dove, come è consuetudine da anni, Matteo Renzi riunisce il suo 'popolo'. L'ex ministro degli Interni sta valutando l'idea di correre al congresso, lanciata da ...