Ministro Toninelli in Sicilia | la Uil Agrigento | ' impegno concreto per uscire dal

Costi lievitati per la 38? La gaffe del Ministro Toninelli : Secondo il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli , la statale 38 della Valtellina sarebbe un modello di sperpero e inefficienza, come ha avuto modo di dichiarare l'altro giorno a palazzo ...

Giorgia Meloni umilia il Ministro Danilo Toninelli : 'Eccolo' - umiliante sfottò : 'Con Baby Toninelli '. Così Giorgia Meloni prende in giro il ministro grillino. Giorgia mostra un bambolotto pelato con la faccia imbronciata e il pugno chiuso, proprio come Toninelli quando ha ...

Crozza-Toninelli e il pugno alzato : il Ministro esulta per qualsiasi cosa : Nel corso della puntata di 'Fratelli di Crozza', in onda su Nove, Maurizio Crozza ha vestito i panni di Danilo Toninelli, ironizzando sull' esulta nza col pugno chiuso dell ministro delle Infrastrutture ...

DL Sicurezza - Ministro Toninelli : “stop ai furbetti che usano le targhe estere” : Nel Decreto Sicurezza appena passato per il Senato con esito positivo, c’è stato spazio un po’ per tutto: accanto a nuove regole sull’immigrazione e gestione dei beni sequestrati alla mafia, si parla, per esempio, anche di nuove disposizioni per il noleggio a breve termine (al fine di prevenire attentati terroristici come ce ne sono stati a Barcellona e Nizza) e abolizione delle targhe estere per i cittadini italiani. La ...