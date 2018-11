: • Cyber News • #Milano,22enne accoltellato alla schiena - Cyber_Feed : • Cyber News • #Milano,22enne accoltellato alla schiena - TelevideoRai101 : Milano,22enne accoltellato alla schiena - EricaGrande3 : RT @Giorno_Milano: Il 22enne milanese, vincitore di Sanremo Giovani nel 2012, è deciso a ripartire Alessandro Casillo -

Un giovane di 25 anni è statopoco dopo le 21 di ieri in piazza Oberdan a, in seguito a una lite per futili motivi. Il giovane, un sudamericano, è stato soccorso dal 118e trasportato in codice rosso al Policlinico con una profonda feritaall'altezza del polmone. Altri due giovani, entrambi 22enni, anche loro sudamericani, sono stati lievemente feriti alle mani e sono stati medicati sul posto. Sulla dinamica dei fatti indaga la Polizia.(Di lunedì 19 novembre 2018)