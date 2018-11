Milano | minaccia la moglie e le brucia porta di casa | denunciato

Milano : minaccia di uccidere compagno della ex - arrestato : Milano, 13 nov. (AdnKronos) - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 36enne egiziano, già ammonito dal Questore di Milano, per atti persecutori nei confronti della sua ex e del suo compagno. L'uomo nel pomeriggio dell'8 novembre è stato arrestato dai p

Milano - urla e minaccia i passanti con un coltello da cucina : paura in piazza Duomo : Una testimone: "Era aggressivo, pensavo volesse aggredire qualcuno". Alla polizia locale ha detto di essere senegalese, l'arma trovata in un cestino. Si valuta la possibilità di sottoporlo a un trattamento sanitario obbligatorio

Milano - maltratta la compagna per anni - poi la minaccia con un fucile : arrestato : La donna, quando si è vista puntare addosso l'arma, è scappata di casa e lo ha denunciato: a casa è stato trovato un piccolo arsenale

Milano - condannato per violenza sessuale minaccia di buttarsi dalla finestra del tribunale : Dopo la sentenza (7 anni) l'imputato ha dato in escandescenze urlando: "Non voglio tornare in carcere!". Fermato da polizia penitenziaria e carabinieri

"Non mi siedo vicino a una negra"/ Razzismo su treno Milano-Trieste : ricercatore minacciato poche settimane fa : “Non mi siedo vicino ad una negra”: Razzismo sul treno Milano-Trieste. La denuncia della madre su Facebook: è Paola Crestani, presidente del Centro Italiano Aiuti all'Infanzia(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 22:48:00 GMT)

Milano - FURTO CHOC IN UN SUPERMERCATO/ Brasiliano senza documenti minaccia gli agenti con una bottiglia rotta : Un Brasiliano di 35 anni senza documenti e fissa dimora ruba in un SUPERMERCATO di via Lorenteggio. Scoperto, minaccia le guardi di sicurezza con una bottiglia spezzata(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:33:00 GMT)

Milano - minaccia i passanti con un coltello : i carabinieri lo dissuadono con il taser : Fermato un 38enne, visibilmente ubriaco, che ha deposto l'arma quando i militari hanno mostrato la pistola elettrica

Milano : solidarietà Pd a sindaco Cormano minacciata di morte : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - "La nostra solidarietà alla sindaca di Cormano, Tatiana Cocca, minacciata di morte proprio mentre stava svolgendo il suo lavoro a servizio dei cittadini e della sua città. Un grave e brutto episodio che però, sono certo, non fermerà l'impegno di una brava amministratric

Milano - migliaia in piazza contro razzismo e intolleranza. Anpi : “Vera minaccia non sono i migranti ma le mafie” : migliaia di persone, con magliette, sciarpe e indumenti di colore rosso, sono arrivate in piazza Duomo a Milano per dire “basta al razzismo e all’intolleranza”, e ribadire i valori dell’accoglienza e dell’antifascismo, nel corso della manifestazione dal titolo ‘Intolleranza zero. Un segno rosso contro il razzismo‘, promossa da Anpi, Aned, I Sentinelli di Milano. “In questo riaffacciarsi di pulsioni ...

Milano - marocchino assalta bus e minaccia autista Atm : "Ti sparo e ti uccido" : A Milano un marocchino irregolare e con precedenti penali ha assaltato un autobus Atm e minacciato di uccidere l"autista.I minuti di terrore in via San Vigilio, nel quartiere Barona, dove attorno alla mezzanotte il violento si è parato davanti al mezzo di trasporto pubblico costringendo il conducente ad arrestare la corsa, poi ha iniziato a prendere a calci, pugni e pure sputi i vetri.Una furia cieca e ingestibile anche per gli agenti di polizia ...