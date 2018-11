Milan | Ibrahimovic | ' Ero felice | Galliani mi tradì'

Di Marzio : 'Milan - le ultime su Ibrahimovic e Rodrigo Caio' : Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 , ha fatto il punto della situazione anche in merito allo svedese: ' E' a zero, quindi non dipende dall'UEFA, può certamente arrivare. Con ...

Milan - i dettagli dell'offerta di Leonardo per Ibrahimovic : Secondo la Gazzetta dello Sport, proseguono i contatti tra Leonardo e Raiola per Ibrahimovic. L'offerta è di 1,5 milioni per 6 mesi, Zlatan vuole un contratto di 18 mesi.

Milan - Scaroni fissa gli obiettivi : “meglio tre anni in Champions di uno scudetto” - poi i messaggi ad Ibrahimovic : Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato degli obiettivi di mercato ed anche di quelli sportivi della società rossonera targata Elliott Paolo Scaroni, presidente del Milan, sembra avere le idee chiare in merito al futuro del club, idee trasferitegli da Elliott che pensa in grande per la società rossonera. Scaroni, interpellato dalla Gazzetta dello sport, ha rivelato: “Siamo il club italiano con più tifosi nel mondo, vogliamo ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic : annuncio Scaroni e blitz Raiola : Calciomercato Milan, ritorno Ibrahimovic: annuncio presidente Scaroni Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha dichiarato a 'La Gazzetta dello Sport': 'Ibrahimovic sarà libero di scegliere la sua ...

Calciomercato Milan - passi avanti per l’arrivo di Ibrahimovic : Leonardo però lavora anche ad un altro colpo : Il dirigente rossonero continua a seguire l’attaccante svedese, mettendo nel mirino anche Rodrigo Caio, difensore del Sao Paulo vicino in passato alla Lazio Il mercato del Milan è già in fermento, Leonardo non vuole lasciare nulla al caso e lavora alacremente per anticipare le big d’Europa. Dopo la chiusura dell’affare Paquetà, il responsabile dell’area tecnica rossonera si è messo in testa di riportare a Milano ...

Milan - Ibrahimovic possibile con stipendio “low cost” : Milan– Il sogno di tutti i tifosi rossoneri potrebbe diventare presto realtà. Un Ibra bis, nella San Siro rossonera, non sembra un’utopia come poteva esserlo solo qualche mese fa. Lo svedese ha recentemente dichiarato che, se si muoverà da Los Angeles, lo farà solamente con un trasferimento a titolo definitivo. Dichiarazioni che hanno un po’ […] L'articolo Milan, Ibrahimovic possibile con stipendio “low cost” proviene da ...

Milan - il mercato di gennaio è già iniziato : Ibrahimovic o Pato per l'attacco : Una sosta davvero necessaria in casa Milan . Da una parte per permettere ai giocatori non al meglio di recuperare dai rispettivi infortuni, dall'altra per permettere alla dirigenza di fare un punto ...

Calciomercato Milan - da Ibrahimovic fino a… Benzema : Leonardo a caccia di un big per gennaio : Il responsabile dell’area tecnica del Milan continua a scandagliare il mercato degli attaccanti, in prima fila resta Ibrahimovic seguito da Pato e Benzema La sconfitta arrivata contro la Juventus ha bloccato il cammino del Milan, apparso inconsistente ed impaurito davanti alla potenza della formazione bianconera. Gli errori di Higuain hanno pesato irrimediabilmente sul risultato di San Siro, palesando anche una certa fragilità ...

Milan - Ibrahimovic allontana Wenger : “È più facile che torni io” : In un’intervista rilasciata all’Equipe, Zlatan Ibrahimovic ha fatto intendere tra le righe come un suo ritorno al Milan non sia impossibile. A Ibra è stato chiesto di commentare un possibile arrivo di Arsene Wenger sulla panchina rossonera e lo svedese ha risposto: “È più probabile che torni io. Comunque non so cosa farò, so che molti club europei sono interessati a me“. Ciò non significa che l’attaccante ...

Ibrahimovic gela il Milan : ''Priorità ai Galaxy - sono felice di essere qui'' : Zlatan Ibrahimovic è tornato parlare del suo futuro in vista del mercato di gennaio e del noto interesse nei suoi confronti del Milan . Tempo di riflessioni per Ibrahimovic dopo la fine del campionato ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic fa luce sul suo futuro : 'niente prestito - i Galaxy sanno cosa vogliono' : Zlatan Ibrahimovic, più volte accostato al Milan, fa chiarezza in merito al suo futuro: lo svedese non vede alcun 'prestito' nel suo futuro Nonostante i suoi 37 anni, Zlatan Ibrahimovic continua ad ...

