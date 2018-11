Milan | ancora problemi al piede per Calhanoglu | il turco lascia il ritiro della nazionale

Milan : Donnarumma - che bella rivincita. Calhanoglu ancora a secco : Scherzi del destino: l'occasione del riscatto per Gigio Donnarumma, che attendeva il momento di rifarsi dopo la famosa uscita sbagliata su Icardi nel derby, è arrivata a San Siro, con la maglia ...

Basket - Olimpia Milano : ancora un infortunio per Nedovic : Olimpia Milano, Nedovic ancora una volta alle prese con problemi muscolari, Pianigiani dovrà fare a meno del serbo Olimpia Milano, arrivano pessime novità dall’infermeria, Nedovic è costretto a fermarsi ai box ancora una volta. Da poco rientrato da un problema muscolare, il play milanese ha giocato in Eurolega giovedì contro il Darussafaka, ma proprio in quell’occasione ha sentito ancora una volta “tirare” ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : Giuseppe Sala “Apertura di Salvini molto interessante” - Luca Zaia “Candidatura va sostenuta ancora di più” : Sembra tutto filare per il verso giusto nella candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026. Oggi, dopo anche il referendum di Calgary che ha praticamente messo fuori dai giochi la città canadese, alcune delle principali figure politiche italiane sembrano aver trovato la giusta comunione d’intenti. Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha parlato della candidatura italiana: “Ho visto il progetto, è uno di ...

Milan - Bonaventura non è ancora guarito : c'è il rischio operazione : L'infermeria rossonera non si svuota, anzi, si arricchisce di notizie non proprio rassicuranti. Oltre ai lungodegenti Strinic, Caldara, Musacchio e Biglia, il Milan deve pensare ai giocatori con ...

Mandzukic-Ronaldo tra la Juve e il Milan c'è ancora tanta strada : Milano Un Higuain da piangere condanna il Milan contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Il Pipita si fa tradire dalla carica dell'ex, sbaglia tutto, compreso il rigore che avrebbe potuto pareggiare ...

Basket - 6a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince ancora e raggiunge Venezia in testa - Cremona si conferma al terzo posto : Domenica di conferme nella 6a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. In attesa del posticipo di domani tra VL Pesaro e Alma Trieste, quest’oggi Milano ha saputo rispondere alla vittoria di Venezia superando Reggio Emilia con una prova di autorità e conquistando il sesto successo stagionale. Non sbaglia neppure Cremona che espugna Pistoria e si mantiene al terzo posto. Vittorie anche per la Virtus Bologna, che batte e raggiunge Cantù a ...

Milano - Mirabelli - PD - : paradossale che Salvini attacchi Sala mentre non ha ancora risposto per la sicurezza di Rogoredo : Ma è paradossale che un Ministro degli Interni che si occupa di tutto dall'economia alla politica estera meno di rendere più sicure le nostre città, faccia osservazioni a Sala. Noi, ad esempio, ...

Milan-Juve - la bomba di Luciano Moggi : Higuain e Bonucci - ecco quello che ancora non sapevate : Archiviata la Champions, l' Inter dopo aver arginato la corazzata Barcellona ancora priva di Messi si trasferirà oggi alle 12.30 all' Atleti Azzurri d' Italia, dove ad attenderla ci sarà l' Atalanta ...

Europa League - Milan : per i bookie - rossoneri ancora in corsa per il primo posto : Con una punizione di Suso, il Milan ha rimontato il Betis a Siviglia ed è tornato casa con un importante pareggio nel quarto turno di Europa League. I rossoneri hanno fallito il sorpasso ai biancoverdi in cima alla classifica del Girone F, ma con due partite da giocare possono ancora sperare di farlo. Sul tabellone Snai, come riporta Agipronews, la qualificazione dei rossoneri al primo posto è data a 2,50; i biancoverdi, un punto più su, ...

Milan batte Udinese - è ancora Romagnoli : Il Milan passa a Udine grazie a un gol di Romagnoli al minuto 97 nel posticipo dell'11esima giornata di campionato. Alla Dacia Arena un match non privo di occasioni è finito 1-0 per la squadra di ...

Serie A - colpaccio Milan con l'Udinese : ancora Romagnoli all'ultimo secondo - Higuain infortunato : Al 92' con il Genoa , al 97' con l' Udinese . Il Milan si aggrappa al suo capitano Romagnoli , che con un altro gol bellissimo regala la terza vittoria di fila ai rossoneri. Al Friuli partita pazzesca:...

Udinese-Milan - Romagnoli : 'Siamo più compatti e decisi. Io uomo Champions? È ancora presto' : E per Alessio Romagnoli un'altra notte magica: "Io uomo Champions? È ancora presto " ha dichiarato il difensore rossonero a Sky Sport - Sono uno di quei calciatori che prova a dare il massimo. In ...

Batticuore e sofferenza - ma è un Milan da Champions : Romagnoli ancora decisivo - l’Udinese crolla dopo 100 minuti : Limitato dagli infortuni, il Milan soffre e batte l’Udinese nel recupero, dopo 100 minuti di partita: Romagnoli allo scadere regala un’altra gioia ai rossoneri L’11ª giornata di Serie A continua a regalare spettacolo ed emozioni anche nel posticipo della domenica sera fra Udinese e Milan. Nessuna goleada alla Dacia Arena, a differenza di quanto accaduto nelle partite di Napoli, Inter e Juventus, ma emozioni lunghe ...

Milan : Biglia - si teme un lungo stop. Bonaventura ancora a parte : Non arrivano buone notizie dagli esami sostenuti oggi da Lucas Biglia. La risonanza ha confermato la lesione muscolare al gemello mediale del polpaccio destro: nuovi accertamenti verranno eseguiti tra ...