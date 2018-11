Michela Murgia e Chef Rubio cambiati dai libri | 20 lettori celebrity si raccontano a LaF

"Nostro è la parola che più mi spaventa - il fascismo comincia dalle parole". Intervista a Michela Murgia : "Tutto comincia sempre dal puntare l'indice verso i diversi e le donne. Tutto comincia additando gli stranieri e gli omosessuali. Se vuole riconoscere i prodromi del fascismo, guardi come il Governo si comporta con le donne". Parla così la scrittrice Michela Murgia, adesso in libreria con "Istruzioni per diventare fascista" (Einaudi), che ha generato un dibattito prevedibile nelle contestazioni, meno nei toni.Numerose le domande e le ...

Il giorno in cui ci siamo svegliati tutti fascisti - grazie a Michela Murgia : La scrittrice Michela Murgia (Getty Images). Non sapevo d’essere fascista. Michela Murgia ha inventato un nuovo format col quale indagare il nostro grado di violenza politica, è il fascistometro, un test sull’Espresso con 65 frasi da bar che sembra servire più a promuovere il suo nuovo libro Istruzioni per diventare fascisti, Einaudi, che a stabilire quanto siamo nei guai. Tra le domande ci sono frasi da bar (“loro sono i primi che rubano”; “Non ...

Differenza : la parola per uscire dal buio di Michela Murgia : Il valore della molteplicità e delle relazioni tra diversi. Abbiamo chiesto ad alcune nostre firme diverse per cultura ed esperienza di segnalare la loro parola-chiave, un segno di luce per provare a trovare una speranza per il futuro. Segnalateci la vostra

Il Paese della Sera - Michela Murgia firma copertina nuovo numero : "Esiste un mondo abitato da donne e da uomini dove però solo questi ultimi possono raccontare la politica e l'economia. Non è ai confini della galassia: è l'Italia, dove il livello di marginalità dell'opinione delle donne sui temi che fanno dibattito in una democrazia sana è altissimo". Così la scrittrice ...