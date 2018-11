“Mi dicevano di non comprarle i giocattoli | perché i funerali costano”

fanpage

: RT @AlbertoBagnai: Aspetto quelli che col sorrisetto di sufficienza mi dicevano: “Ma è impossibile che Macron non finisca il mandato!” L’im… - AntonioGargaro7 : RT @AlbertoBagnai: Aspetto quelli che col sorrisetto di sufficienza mi dicevano: “Ma è impossibile che Macron non finisca il mandato!” L’im… - Anna93ACMilan : RT @883raccontano: Tutti mi dicevano vedrai E' successo a tutti però poi Ti alzi un giorno e non ci pensi più La scorderai, ti scorderai di… - PolitiMarco : @Mov5Stelle Non ho mai fatto un mutuo in vita mia, non voglio fare il professore, ma credo che il vero problema sia… -

(Di domenica 18 novembre 2018) La storia di mamma Valentina e sua figlia Elettra, un parto complicato, mesi di incubi e incertezze, la piccola che riporta dei problemi, ma che nonostante tutto sorride: “La vita di mia figlia è iniziata in salita, ha affrontato delle battaglie che io non sarei stata in grado di vincere. È stata catapultata nell’inferno appena dopo il suo primo respiro e ne è uscita vittoriosa. È per me un grande esempio e grande motivo di orgoglio: 6 chili di caparbietà, tenacia, resistenza e amore".