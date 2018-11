Mercato Inter | De Jong | il Barcellona l' avrebbe messo in cima alle preferenze RUMORS

CalcioMercato Inter - rinnovo vicino per un obiettivo dei nerazzurri : Sembrava potersi liberare a zero la prossima estate, ma adesso il suo agente, Mino Raiola, sarebbe vicino all’accordo con il Paris Saint Germain per il rinnovo del suo assistito. Stiamo parlando di Alphonse Areola, portiere classe ’93 nel mirino dell’Inter per il dopo Handanovic. Il francese, campione del Mondo con la Francia la scorsa estate, nelle scorse settimane aveva fatto trapelare il proprio disappunto per non ...

CalcioMercato - l'agente di Brozovic : 'Clausola a 60 milioni. Marcelo vuole restare all'Inter' : ... Miroslav Bicanic, che al quotidiano croato Vecernji List ha fatto il punto sul suo assistito: "Se qualcuno dei migliori club al mondo è interessato a pagare la sua clausola da 60 milioni di euro, ...

Inter - a gennaio poco Mercato. Se esce Candreva si pensa a un centrocampista : Non è il caso di far partire troppo presto il countdown. Il mercato di gennaio, trattative aperte dal 3 al 18, non è, per questa stagione, una priorità dell'Inter. La cosa di per sé è già una notizia, ...

CalcioMercato Inter - Ranocchia in scadenza : Ausilio valuta diverse opzioni per rimpiazzarlo [GALLERY] : 1/6 Ranocchia (Foto Moro Francesco/LaPresse) ...

CalcioMercato - dichiarazioni forti di De Jong sul Milan : “C’è confusione e non ci andrei - meglio l’Inter” : Nonostante ormai fatichi a collocarsi ai piani alti del calcio europeo, l’Ajax continua a sfornare diversi talenti interessanti. Tra questi il classe 1997 Frenkie de Jong, centrocampista che ha già all’attivo 19 presenze e 2 gol nella stagione 2018-19. In un’intervista rilasciata a “Voetbal International”, il giovane dei lancieri ha parlato di due squadre del nostro campionato che lo stanno seguendo da vicino. ...

CalcioMercato - Darmian pronto a tornare in Serie A : ecco i club interessati : Matteo Darmian fa gola a diversi club della nostra Serie A, il Calciomercato si avvicina ed il terzino inizia a sondare il mercato italiano Matteo Darmian non rientra più nei piani di Mourinho e del Manchester United. Una situazione che si protrae oramai da tanto tempo, un calciatore del suo calibro non può marcire in panchina, sarebbe una grave perdita per l’Italia oltre che un brutto stop nella carriera di Darmian. Il calciatore ...

CalcioMercato - Frenkie de Jong schiaccia l’occhio ai nerazzurri : “l’Inter mi piace - il Milan no” : Frenkie de Jong sta continuando ad impressionare con la maglia dell’Ajax, il calciatore ha dato il proprio giudizio sulla crescita di Inter e Milan Frenkie de Jong potrebbe essere uno dei gioiellini del prossimo Calciomercato. Il calciatore dell’Ajax ha parlato a Voetbal International, dando un’occhiata anche ai club italiani che si sono messi sulle sue tracce in vista delle prossime sessioni di mercato: “Guardo video su ...

CalcioMercato - l'Inter su Salvio : spunta un indizio : ROMA - Il sogno si chiama Martial , l'alternativa Salvio , esterno destro argentino in forza al Benfica e in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Quattro gol e cinque assist in stagione, una ...

CalcioMercato Inter - Marotta tenta la beffa alla Juve : ecco il primo possibile innesto : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal brutto ko nella gara in trasferta contro l’Atalanta che però non cambia il giudizio sull’inizio di stagione, la squadra di Luciano Spalletti può lottare per obiettivi importanti in campionato e Champions League. La dirigenza pensa però anche al futuro, nelle ultime ore è stato definito l’accordo con Beppe Marotta, l’ex Juventus è già al lavoro per prepare la ...

Inter-Roma : duello sul Mercato per Hector Herrera : In attesa dello scontro diretto del prossimo 2 dicembre all'Olimpico, Roma e Inter si sfidano sul mercato. Come scrive il Corriere dello Sport , l'obiettivo comune è il centrocampista messicano Hector Herrera , in scadenza di contratto a giugno col Porto.