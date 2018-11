Matteo Renzi | perché l' ex premier non c' era all' Assemblea Pd | il piano sul nuovo partito

Assemblea Pd - Matteo Renzi non partecipa : Matteo Renzi non sarà presente all'Assemblea nazionale del Pd che si tiene oggi a Roma. Nel corso dell'Assemblea saranno formalizzate le dimissioni da segretario di Maurizio Martina e si aprirà formalmente il congresso del partito.Intanto la dem Teresa bellanova non smentisce una sua possibile candidature in ticket con Minniti. "Spero in una campagna congressuale incentrata sui temi. Anche gli appelli all'unità mi sembrano ...

Decreto Genova - Matteo Renzi contro M5s e Lega : “Tengono in ostaggio una città per il consenso” : Matteo Renzi durante un'intervista a Il Secolo XIX commenta il Decreto Genova, una misura che approverebbe solamente dopo l'eliminazione delle norme su Ischia e sui fanghi. Una questione che, ha dichiarato, è stata strumentalizzata per mantenere i consensi e che il governo risolve grazie alla concessione del reddito di cittadinanza: "Si fermano i cantieri, gli operai vengono licenziati? Tanto gli diamo il reddito di cittadinanza. Questo è il ...

Bcc - il governo smantella la riforma di Matteo Renzi : Il governo Lega-Movimento 5 Stelle smantella la riforma delle Bcc voluta da Matteo Renzi . E per farlo, l'esecutivo inizia dall'abbattimento di uno dei pilastri: l'obbligo per le banche di credito ...

Sovranismo bancario. Governo rottama la riforma delle Bcc di Matteo Renzi : La rottamazione della riforma delle Bcc voluta da Matteo Renzi nel 2016 è ufficialmente iniziata. Con una doppia mossa - un vertice politico a palazzo Chigi e un pacchetto di emendamenti della Lega al decreto fiscale - il Governo gialloverde parte dall'abbattimento del pilastro fondamentale, cioè l'obbligo per le banche di credito cooperativo di aderire ai gruppi unici. Cancellato. La direzione di marcia è opposta a quella ...

Matteo Renzi : “Governo folle su legge di bilancio - pagheranno gli italiani” : Subito dopo la presentazione della lettera del governo Conte alla Commissione europea sulla legge di bilancio, alcuni esponenti della politica italiana hanno commentato in senso negativo sia la manovra, che il conseguente aumento dello spread fino a 317 punti base verificatosi questa mattina. Tra i primi, Matteo Renzi: "Una follia!"Continua a leggere

Matteo Renzi : “La conferenza sulla Libia di Palermo è un flop clamoroso” : L'assenza dei grandi leader alla conferenza sulla Libia a Palermo non è sfuggita all'ex premier Matteo Renzi: "Purtroppo nessuno dei grandi ha deciso di accogliere l'invito italiano. La credibilità in politica estera è una cosa seria, non si improvvisa. Per chi conosce le regole degli incontri internazionali e della diplomazia quello di Palermo è purtroppo un flop clamoroso".Continua a leggere

Matteo Renzi : “Salvini e Di Maio fanno cose indecenti nel silenzio dei media e della RAI” : L'ex Presidente del Consiglio "ribalta" la discussione di queste ore e attacca l'informazione, in particolare quella pubblica: "A me davano del caudillo perché volevano abolire il Cnel. Lega e M5s un giorno propongono di chiudere il Parlamento e un altro di cancellare l’Europa. Ma dov’é la Rai? Perché nessuno fa le domande vere?"Continua a leggere

Matteo Renzi e la "festa" che paga il Senato : A Salsomaggiore si riunisce la 'corrente' di Matteo Renzi . Una 'festa' a porte chiuse dove però manca il nome da sponsorizzare per il congresso . Marco Minniti, potenziale candidato, ha infatti ...

Matteo Renzi : 'Crisi tra Lega e M5S? Questi non andrebbero al voto nemmeno se li pagano' : 'Salvini? Un camaleonte; Crisi di governo? Ma quando mai, Questi sono troppo attaccati alle poltrone. Sono due dei concetti espressi da Matteo Renzi, ospite di Gerardo Greco a 'W l'Italia', in onda ieri sera su Rete 4. L'ex premier ha parlato a 360 gradi della situazione politica attuale, mantenendo ovviamente toni piuttosto critici sul governo composto da Lega e Movimento 5 Stelle. 'Lega e 5 Stelle? Talmente attaccati alle poltrone che faranno ...

Programmi TV di stasera - giovedì 8 novembre 2018. A W l’Italia – Oggi e Domani ospite Matteo Renzi : Gerardo Greco Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. L’acaro rosso: Alice confessa a Claudio quello che è successo con Einardi. L’omicidio di un addetto alla manutenzione del cimitero cattura l’interesse dell’allieva: la sua collega e amica Lara sembra essere coinvolta nella vicenda. Sul fronte sentimentale, intanto, Conforti non cessa le ...

Matteo Renzi dice addio a Tiberio Barchielli : “Grande uomo. Ti voglio bene” : Lutto per Matteo Renzi. L’ex segretario del Partito Democratico dice addio a uno degli amici con i quali ha passato insieme il suo periodo da premier. È infatti morto dopo una breve malattia Tiberio Barchielli. E’ stato proprio l’ex primo ministro Matteo Renzi, in un post sul suo profilo Facebook, a ricordarlo: “Ciao Tiberio. Grande fotografo, grande amico, grande uomo. Sono stato fortunato a lavorare con te. Ti voglio ...

Matteo Renzi : “Il M5S è un movimento di estrema destra pericoloso per l’Europa” : Matteo Renzi su Le Monde parla delle elezioni europee: "Matteo Salvini viene associato all'estrema destra di Marine Le Pen e Luigi Di Maio all'eurofobico britannico Nigel Farage. Queste alleanze rivelano la natura della loro coalizione: il M5S è pericoloso quanto la Lega. Coltiva le stesse contraddizioni democratiche, la stessa opposizione contro l'Europa".Continua a leggere

Indagine Consip - Matteo Renzi al padre : "Di' la verità ma non rischiare" : Il padre dell'ex premier era accusato di traffico d'influenze in uno dei filoni dell'inchiesta. Per lui è stata chiesta l'archiviazione.

Tiberio Barchielli - morto il fotografo ufficiale dei governi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni : aveva 60 anni : È morto Tiberio Barchielli, fotografo dei governi Renzi e Gentiloni. Il professionista è deceduto a Firenze, dopo una breve malattia. “Ciao Tiberio. Grande fotografo, grande amico, grande uomo. Sono stato fortunato a lavorare con te. Ti voglio bene”, ha scritto sui social l’ex leader del Pd. Barchielli, 60 anni, era nato a Rignano d’Arno, in provincia di Firenze. Era giornalista pubblicista e come fotografo si era ...