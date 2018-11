Mattarella è ora davvero pronto ad un gesto clamoroso contro maggioranza : Il Presidente della Repubblica appare sempre più pronto ad un clamorosa decisione contro la Lega e il Movimento 5 Stelle, mai presa nella recente storia

Luigi Bisignani - perché Matteo Salvini non fa ancora cadere il governo : l'incognita è Sergio Mattarella : E le cifre dell'economia italiana non sono proprio quelle che farebbero dormire sonni tranquilli a chi governa il Paese. Numeri alla mano, il governo deve fare i conti con la riduzione di ...

Mattarella sprona ancora : garantire stabilità e fiducia : ... istruzione e formazione, fondamentali per acquisire capacita' culturali adeguate nell'economia della conoscenza', chiosa il Capo dello Stato. Correlati [ fiducia ], [ Mattarella ], [ stabilità ]

Mattarella : In Costituzione - nata da Resistenza - pace e diritti minoranze : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo. Il Veneto in ginocchio - Mattarella chiama Zaia : "Impressionato e addolorato" : Lo ha preannunciato il viceministro all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura ...

Ponte Morandi : Mattarella - debito con Genova per ricostruzione rapida : Rimini, 23 ott. (AdnKronos) - "L’assurda, inaccettabile tragedia del Ponte Morandi di Genova –con il suo prezzo tremendo di vite umane, di sofferenza, di privazioni e di disagi– ha mostrato ancora una volta la solidarietà dei genovesi e quanto sia stata intensa la vicinanza degli italiani. Questo è

Decreto fiscale - Mattarella ha firmato : ora va all’esame del Parlamento : Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il Decreto fiscale. Lo si apprende al Quirinale. In precedenza la legge aveva avuto il via libera della Ragioneria Generale dello Stato nella tarda serata di lunedì. Il provvedimento è pronto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per la piena attuazione, e la trasmissione alle Camere. L'articolo Decreto fiscale, Mattarella ha firmato: ora va all’esame del Parlamento proviene da Il Fatto ...

La campagna elettorale di Moscovici : domani in Italia da Tria e Mattarella - alla ricerca di un futuro : Non c'è solo la manovra economica Italiana da 'governare'. C'è un futuro da trovare. Pierre Moscovici è attivissimo nell'ultimo periodo. Da commissario per gli Affari economici è stato uno dei primi a bacchettare il governo Conte sulla legge di bilancio. Ma stavolta il suo lavoro di commissario si intreccia prepotentemente con la campagna elettorale per le europee 2019: un affare che riguarda tutti i leader Ue e che ...

Decreto Sicurezza - Sergio Mattarella non ha ancora firmato : scontro con Matteo Salvini sugli immigrati : Il Decreto Sicurezza, punto decisivo per Matteo Salvini , è ancora fermo al Quirinale: non è stato emanato mercoledì, così come previsto. Nella mattinata di ieri, il vicepremier leghista aveva ...

SONDAGGI E DEF/ Lega+M5s ancora al 60% - li batte solo Mattarella - 65% - : Per NICOLA PIEPOLI dell'omonimo istituto di SONDAGGI, dopo l'approvazione del Def Lega e M5S continuano ad avere il consenso della maggior parte di italiani

