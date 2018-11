Marotta incontra Suning

Calciomercato Inter - Giuseppe Marotta in Cina per incontrare Zhang : Attraversare il mondo di nuovo, pensando alla riscossa sua e dell' Inter . Il viaggio della nuova speranza nerazzurra.

Inter - Marotta in Cina incontra Zhang : accordo a un passo : Beppe Marotta è vicinissimo all' Inter : l'ex dirigente bianconero si trova a Nanchino, quartier generale di Suning , per parlare con Zhang Jindong e il presidente nerazzurro Steven Zhang e definire i ...