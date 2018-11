Mario Rui | ' Volevamo la qualificazione CR7? Sarei contento tornasse'

Portogallo - Mario Rui titolare contro la sua Italia : “Per me gara speciale” : A due giorni dal match di “San Siro” contro l’Italia, Mario Rui ha parlato dal ritiro del Portogallo: “Affronteremo una Nazionale che ha cambiato molto rispetto all’ultima partita, una squadra che ha grandi qualità e che giocherà in maniera diversa, ma noi vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni, vogliamo vincere e giocare bene“. L’esterno del Napoli e della nazionale portoghese sente la ...

Desirée Mariottini - ricostruiti gli ultimi terribili momenti : “L’ho vista così” : Ci sarebbe anche un italiano tra le persone coinvolte nel tragico caso di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta una settimana fa in uno stabile abbandonato di via dei Lucani, a Roma. A quanto raccontato da più di un testimone, sarebbe stato infatti un ragazzo italiano, conosciuto come Marco e abituale frequentatore del covo di tossici e pusher di San Lorenzo, a fornire agli aguzzini della 16enne gli psicofarmaci poi ...

Psg-Napoli - clamoroso autogol di Mario Rui : il portoghese in scivolata infila il pallone nella porta sbagliata [VIDEO] : Mario Rui è ‘colpevole’ del clamoroso autogol che porta il risultato della sfida tra Psg e Napoli sul 1-1: il video dello sfortunato gesto del portoghese Dopo il gol di Insigne che aveva portato il risultato della partita tra Napoli e Psg sull’1-0, uno sfortunato gesto atletico di Mario Rui condanna la squadra di Ancelotti al pareggio. Al Parco dei Principi non c’è nessun marcatore del team francese, sono presenti ...

Live Psg-Napoli 1-1 Autogol di Mario Rui su Meunier : Nel gruppo C di Champions League è in corso una bellissima lotta per la qualificazione agli ottavi di finale tra Napoli, Liverpool e Paris Saint Germain, con la Stella Rossa che pare un...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Classifica aggiornata : Mario Rui segna nella sua porta! Diretta gol live : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle otto partite di mercoledì 24 ottobre per la terza giornata della fase a gironi(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:12:00 GMT)

Serie A - una giornata a Mario Rui. Multato Gasperini : MILANO - Rese note le decisioni del Giudice Sportivo Dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello,, che ha emesso il consueto ...

Giudice Serie A : un turno a Mario Rui : ANSA, - ROMA, 2 OTT - Un turno di squalifica è stato inflitto dal Giudice sportivo della Serie A a Mario Rui del Napoli, espulso sabato nel match di Torino contro la Juve. Cinque mila euro di multa ...

Juventus-Napoli 3-1 La Diretta Doppietta Mandzukic e poi Bonucci - espulso Mario Rui : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del 7o turno di campionato insieme al derby di Roma; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello ...

DIRETTA/ Juventus Napoli (risultato live 3-1) streaming video e tv : espulso Mario Rui - tris di Bonucci! : DIRETTA Juventus Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match dell'Allianz Stadium, valido per la settima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:27:00 GMT)

Juventus-Napoli 3-1 La Diretta Doppietta Mandzukic e poi Bonucci - espulso Mario Rui : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del 7o turno di campionato insieme al derby di Roma; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso...

Juventus-Napoli - rissa in campo : espulso Mario Rui - faccia a faccia Bonucci-Allan : Juventus-Napoli, la gara si è accesa notevolmente nella ripresa, animi tesi ed è anche scattato un cartellino rosso a Mario Rui Juventus-Napoli, rissa in campo al 56′ minuto del secondo tempo. La gara si è accesa dopo un giallo a Mario Rui per fallo su Dybala, che ha portato all’espulsione del calciatore partenopeo. Un nuvolo di calciatori ha accerchiato il direttore di gara, e si è accesa una mini rissa nella quale Bonucci ed ...

Live Juventus-Napoli 2-1 Espulso Mario Rui - azzurri in dieci : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del settimo turno di campionato; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello...

Mario Rui : 'Gara fisica e dura. Ci sarà da battagliare fino alla fine' : Il terzino del Napoli , Mario Rui ha parlato a Sky Sport al termine del primo tempo contro la Juve: 'finora stiamo facendo una gara dura, fisica, combattuta. Abbiamo iniziato benissimo, dopo il nostro gol abbiamo abbassato un po' le linee e sofferto ...