Marco Pizza | Troppa nostalgia di Pechino Express Scelto grazie a un progetto

Accorsi mangia la pizza in Piazza San Marco a Venezia - è bufera sull’attore : la replica (innocente) di Stefano : Stefano Accorsi nella bufera per una pizza, l’attore italiano aveva consumato qualche giorno fa la sua cena in Piazza San Marco a Venezia Stefano Accorsi in smoking si è intrattenuto a mangiare una pizza d’asporto in un tavolino di un locale chiuso a Venezia, in Piazza San Marco. L’attore dopo aver postato la foto su Instagram, che lo ritrae alle prese con la sua cena, è stato criticato dai suoi follower ed anche ...

Stefano Accorsi - insulti e accuse per una pizza in piazza San Marco : la risposta dell'attore : ' Forse è solo perché l'ho mangiata in smoking e con le mani? Chiedo venia, però... mi sono attenuto al Galateo '. Stefano Accorsi risponde su Intagram alla polemica nata per la foto pubblicata dove ...

