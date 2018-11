Manovra | Giorgia Meloni contro l' emendamento grillino | Ora gli italiani devono pure

ilgiornale

: @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia Giorgia sei grande , anche questa e' una manovra farlocca a solo beneficio di grand… - attisanorenato : @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia Giorgia sei grande , anche questa e' una manovra farlocca a solo beneficio di grand… - PierMarioPozzi : RT @vocedelpatriota: Manovra, Giorgia Meloni: barricate contro condono salva banche - vocedelpatriota : Manovra, Giorgia Meloni: barricate contro condono salva banche -

(Di domenica 18 novembre 2018) L'allapresentato dal Movimento 5 Stelle - come ci si poteva immaginare - sta facendo discutere. Distribuire gratis preservativi agli under 26 e ai richiedenti asilo non fa emozionare proprio tutti. Cosìha subito alzato la voce. "Preservativi gratis per i richiedenti asilo. La proposta choc del M5S alla legge di Bilancio. Così oltre a vitto e alloggio, paghetta e Wi-Fi, glidovranno pagarei preservativi a chi si dichiara richiedente asilo, e che nell'85% dei casi risulta essere un clandestino. A questo non ci era arrivata nemmeno Laura Boldrini", scrive su Facebook la leader di FdI.non fa i salti di gioia per la proposta grillina e lo dice chiaramente. L'allaè stato presentato dal Movimento 5 Stelle in commisione Bilancio alla Camera. La proposta di preservativi gratis andrebbe a tutti i giovani con ...