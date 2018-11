Manovra | e se il deficit fosse più basso? Facciamo un po’ di conti

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 novembre 2018) di Guido Ortona* Con l’assetto istituzionale attuale dell’Eurozona e i suoi vincoli è impossibile ridurre davvero il rapporto debito pubblico/Pil, a meno dinuare a far pagare il conto a salariati, pensionati e a tutte le fasce deboli del Paese. La discussione sulle scelte di politica economica del nostro Paese è caratterizzata da una curiosa asimmetria: tutti i giorni sui grandi giornali compaiono approfonditi articoli su cosa ci aspetta se violiamo le direttive delle autorità europee, ma non leggiamo mai di cosa ci capiterà se invece non le violiamo. Eppure le conseguenze di questa non violazione sono facilmente prevedibili, basta fare un po’ di. E sono tragiche. Ecco i. Oggi il Pil italiano è di circa 1780 miliardi, il debito di circa 2330 (il 130,9% del Pil) e gli interessi che paghiamo su di essi di circa 65 (dico “circa” perché sono dati che si ...