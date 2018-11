Maltempo | forte pioggia in Salento | grave incidente stradale

Allerta Meteo - irruzione fredda sull’Italia : weekend di Maltempo - allarme per il forte vento - poi Lunedì arriva il “Ciclone di Neve” [MAPPE] : 1/17 ...

Il negozio Ikea di Catania ha aperto il suo negozio per ospitare i cani randagi nei giorni di forte Maltempo : Il maltempo che negli ultimi giorni ha colpito la Sicilia è stato causa di molti disagi. A soffrire per questa situazione, oltre alle persone, sono stati molti animali. A Catania però i cani randagi della città sono stati "ospitati" per giorni dal negozio Ikea della città.Una cliente ha ripreso in un video gli animali che dormivano in tranquillità sui tappeti. "Una bella iniziativa per dare rifugio ai cani ...

Forte Maltempo in Argentina - violentissima tempesta di grandine nella provincia di Santa Fe : danni e allagamenti [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Forte Maltempo in Argentina - intensa tempesta di grandine nella provincia di Santa Fe : danni e allagamenti [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Ancora forte Maltempo in Liguria - allagamenti e frane a Genova : frazione isolata - 200 persone bloccate | Un disperso : scattate le ricerche : Circa 200 persone attendono la messa in sicurezza di un passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale

Ancora forte Maltempo in Liguria - allagamenti e frane a Genova : frazione isolata - 200 persone bloccate : Circa 200 persone attendono la messa in sicurezza di un passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo al Nord e all’estremo Sud : forti temporali in Sicilia - nubifragi in Liguria e piogge in Lombardia [MAPPE] : 1/19 ...

Forte Maltempo a Mazara del Vallo : straripa fiume : I vigili del fuoco stanno operando dalla scorsa notte a Mazaro del Vallo per il Forte maltempo. straripato il fiume, imbarcazioni affondate.

Il Maltempo non abbandona l'Italia : piogge e vento forte almeno fino a lunedì : Il maltempo non abbandonerà l'Italia, almeno fino a lunedì. Dopo i disastri provocati dal maltempo nelle ultime ore, che hanno fatto almeno 10 morti nel palermitano, il vortice di bassa pressione posizionato nei pressi della Sardegna resterà sul nostro paese fino all'inizio della prossima settimana.In particolare, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, oggi ancora alcune piogge all'estremo Nord-Ovest e soprattutto un ...

Maltempo Sardegna : vento forte fra Nuorese e Gallura - abbattuto traliccio su statale : Forti raffiche di vento nella zona di Siniscola Budoni, tra Nuorese e Gallura, in Sardegna: sono crollati diversi alberi che hanno rallentato il traffico sulla ss 131 Nuoro-Abbasanta in entrambe le direzioni, ed è caduto un traliccio dell’alta tensione all’uscita di Posada. Per tutta la notte lo svincolo è rimasto chiuso per consentire la rimozione del traliccio e la messa in sicurezza da parte del personale Enel e Vigili del ...

Forte Maltempo in Sicilia : dieci morti : dieci morti e due dispersi. E' il bilancio del Forte maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore in Sicilia. Esondano molti corsi d'acqua.

Maltempo - criticità nel Palermitano : forte vento nell’agrigentino : Forti piogge si stanno abbattendo in queste nel Palermitano e nell’Agrigentino. Nuova esondazione del fiume San Leonardo tra Vicari e Corleone. Ci sono allagamenti nelle campagne e nelle zone agricole del Corleonese. Tutte le strade del paese sono allagate per una bomba d’acqua che si e’ abbattuta nelle ultime ore. Allagamenti e alberi su strada anche a Carini, Terrasini e Citta’ del Mare. Intanto squadre dei vigili del ...

Allerta Meteo - violento ciclone tra Sardegna e Sicilia : è un weekend di forte Maltempo - Domenica 4 Novembre i fenomeni più estremi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/20 ...

Weekend di forte Maltempo soprattutto al Sud : Sguardo al satellite Un minimo depressionario a sud della Sicilia si muove verso nord approfondendosi, mentre a nord delle Alpi è presente un vasto anticiclone. Tra domenica e lunedì una perturbazione atlantica entrerà sul Mediterraneo Occidentale, mentre l’alta pressione sul nord Europa si ritirerà verso est. Evoluzione meteo-Weekend Nella giornata di oggi Sabato l’attenzione andrà soprattutto in Sicilia dove è atteso visto un ...