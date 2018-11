Maltempo | clochard morto per il freddo a Milano

meteoweb.eu

(Di domenica 18 novembre 2018) Un senzatetto di 47anni èassiderato la scorsa notte a. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 9:15 da Via Sidoli, zona Est della città. L’uomo era sdraiato su una panchina, e chi l’ha trovato l’ha scritto descritto ‘e rigido con epistassi’. Sul posto sono quindi arrivate un’ambulanza e automedica, ma l’uomo era gia’ in rigor mortis. A un primo esame il corpo non presentava segni di violenza. Dalle prime informazioni si tratta di uno straniero. Sono stati i passanti a chiamare i soccorsi, ma l’uomo non e’ stato trasportato in ospedale perche’ per lui non c’era gia’ piu’ niente da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. L'articoloper ilMeteo Web.