Malta | omicidio di Daphne Galizia | «Scoperti i mandanti»

Malta : «Scoperti i mandanti dell'omicidio di Daphne Caruana» : Le fonti non avrebbero dato alcuna indicazione su chi siano questi sospetti e se provengano dal mondo criminale, economico o politico. La famiglia Caruana Galizia, contattata dal quotidiano, non era ...

Daphne Caruana Galizia - Times of Malta : “Identificati i mandanti dell’omicidio della giornalista” : I mandanti dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia sono stati identificati. Questo almeno sostiene il quotidiano maltese Times of Malta nell’edizione di oggi. Gli investigatori hanno identificato un gruppo di “più di due” cittadini maltesi che si ritiene siano i mandanti dell’omicidio della giornalista, uccisa con un’autobomba il 16 ottobre del 2017. Secondo il Times of Malta, alti funzionari che guidano l’indagine hanno ...