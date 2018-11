Macron a Berlino : Ue apra nuovo capitolo : 17.07 Nell'Europa "si deve aprire un nuovo capitolo". Così il presidente francese Macron,al Bundestag tedesco,commemorando le vittime della Grande Guerra. "Bisogna costruire una moderna,democratica,efficiente sovranità",dice Macron. "L'Ue non fu concepita per sfide come la digitalizzazione,il cambiamento climatico,l'immigrazione", compiti da assolvere "tenendo alti i valori europei" e "rafforzando la sovranità europea". "Troppe potenze ...

Macron al Bundestag : Berlino e Parigi devono rilanciare l'Europa contro il caos mondiale : "La Francia e la Germania, hanno l'obbligo di non lasciare scivolare il mondo nel caos e per questo l'Europa deve essere più forte, più sovrana". È quanto ha detto il presidente francese, in un discorso al Bundestag a Berlino, invitando la Germania ad avviare una "nuova tappa" nella costruzione europea.

Berlino - Macron al Bundestag : "Serve un' Europa forte per evitare un mondo alla deriva" : "L'Europa e nel suo seno la coppia franco-tedesca" ha "il compito di non lasciare andare il mondo alla deriva e di portarlo sul percorso della pace", ha detto il presidente francese parlando al ...