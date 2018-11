Macerata Incendio in casa | muoiono mamma e figlio Salvato il padre | feriti due

Macerata - incendio in una villetta : morte due persone : I primi a intervenire nella casa dove vivevano tre persone , di cui due disabili, sono stati i carabinieri. Gli uomini dell'arma hanno salvato dalle fiamme, che sono divampate nella notte in una casa a ...

Macerata - incendio in una villetta : morte due persone : I primi a intervenire nella casa dove vivevano tre persone , di cui due disabili, sono stati i carabinieri. Gli uomini dell'arma hanno salvato dalle fiamme, che sono divampate nella notte in una casa a due piani di Sarnano, vicino a Macerata , un uomo, ma non sono riusciti a fare nulla per la moglie e il figlio. I due carabinieri sono stati sopraffatti dal fumo e sono stati ricoverati per intossicazione. I vigili del fuoco, arrivati subito dopo ...

