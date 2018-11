Ma la nuova Guerra Fredda si combatte sul dominio dell’intelligenza artificiale 

Israele - le colombe rivalutano Netanyahu : "Ha evitato una nuova Guerra a Gaza" : Se c'è una persona in Israele che mai e poi mai è stato tacciabile di simpatie verso destra, questa persona risponde al nome di Gideon Levy. Se c'è un giornalista, uno scrittore, che ha sempre, con coraggio e ferrea determinazione, denunciato i guasti prodotti, anche in termini di decadenza morale, dall'occupazione di Israele dei Territori palestinesi, la persona in questione è sempre Gideon Levy. Per questo le sue ...

Pompeo : Gli Usa non stanno cercando una nuova "Guerra Fredda" con la Cina - : "Gli Usa sperano di poter collaborare con la Cina sulla questione delle sanzioni all'Iran", ha detto segretario di stato statunitense. "Nonostante gli Usa siano preoccupati della strategia militare ...

Tutto il mondo contro Donald : "Rischio di nuova Guerra fredda" : ... dare il 'liberi tutti' agli Stati satelliti dell'Unione Sovietica in Europa orientale e accettare un ruolo di secondo livello nel mondo. La scelta di Gorbaciov è nota. Abbatté il Muro di Berlino e ...

Widodo avverte : Guerra dei dazi porta una nuova crisi finanziaria mondiale : Jakarta , AsiaNews, -Il presidente indonesiano Joko 'Jokowi' Widodo , foto, lancia l'allarme per la possibile crisi finanziaria, che potrebbe travolgere l'economia mondiale per le crescenti tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Widodo è intervenuto alla sessione plenaria degli Incontri annuali del Fondo monetario internazionale , Fmi, e del ...

Tre vs Iliad - la nuova allettante offerta. E tra gli operatori è guerra al ribasso : Secondo uno studio di Sos Tariffe l'ingresso della compagnia francese ha rivoluzionato il mercato: a parità di prezzo gli...

La nuova Guerra fredda corre sulla rete telefonica : Lo smartphone è diventato uno degli oggetti più familiari del mondo. Dietro questa banalità si cela però una battaglia per l’influenza che la dice lunga sui nuovi rapporti di forza internazionali. Leggi

Napoli - c'è una scissione interna ai Giuliano dietro la nuova Guerra tra i vicoli di Forcella : A Forcella sembra essere tornati indietro nel tempo. I giorni dell'ira e le notti di sangue scatenate tre, quattro anni fa dalla guerra di camorra tra i Giuliano-Sibillo e i Buonerba tornano come...

Come le microonde sono diventata l'arma della nuova Guerra fredda : Due anni fa, a Cuba, dopo aver udito strani suoni e vibrazioni nelle loro abitazioni e stanze d'albergo, alcuni diplomatici basericani e i loro familiari hanno iniziato a manifestare vari sintomi ...

DAZI USA-CINA/ La nuova Guerra fredda che piace - non solo a Trump - : Tra Stati Uniti e Cina entreranno presto in vigore nuove tariffe doganali. Non sembra essere solo Trump, negli Usa, a voler questa guerra dei DAZI.

Romolo + Giuly : la guerra mondiale italiana - Fox presenta la nuova serie comedy : Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana è la nuova serie comedy di Fox Networks Group Italy, prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e con Zerosix Productions, in arrivo in prima visione assoluta dal 17 settembre 2018 su FOX (canale 112 di Sky su satellite e fibra | canale 313 sul digitale terrestre). Creatori di Romolo+Giuly sono i giovanissimi Giulio Carrieri, Alessandro D’Ambrosi e ...

Der Standard : in una nuova Guerra fredda la Cina subirà il destino dell'Unione Sovietica - : Sondaggio: la Cina è partner o concorrente? La prima conclusione dal crollo il Consiglio cinese l'ha seriamente presa in considerazione: per garantire la legittimità politica è importante l'elevata ...