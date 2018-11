Ma il liberismo non è di sinistra

I totem rovesciati. Marx per Le Pen e Salvini. I Gracchi per Bannon e Meloni. liberismo Ue per Bersani e Pd : Rivendicare Più Europa quando il neoLiberismo UE significa austerità, svalutazione del lavoro e riduzione del welfare è il modo migliore per far vincere le destre neofasciste. Quando un esponente del fu centrosinistra rivendica la costruzione mercatista dell'architettura europea Matteo Salvini e Giorgia Meloni brindano. I risultati delle elezioni europee del 2019 vedranno trionfare le Destre se la Sinistra lascia a Salvini e ...