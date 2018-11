M5S | Toninelli fa il verso a Crozza e morde la mela ' avvelenata' di Casaleggio

Passa al Senato il decreto Genova - Toninelli alza il pugno. Astensione di Forza Italia - 10 dissidenti M5S : Durissimo il confronto in aula in sede di dichiarazioni di voto. Le opposizioni insorgono quando il ministro esulta dopo l'approvazione. 'Ho gioito per i genovesi' spiega lui -

Gasparri : “M5S? Una piaga d’Egitto. Di Maio - Toninelli - Bonafede - Fraccaro facciano figli e vadano a zappare” : “Roma? La Raggi è un emblema di ignoranza, incompetenza, mancanza di trasparenza. E’ una vergogna averla un minuto in più in Campidoglio. I romani dovrebbero mettersi sulla scaletta della Piazza del Campidoglio e impedire democraticamente e pacificamente l’ingresso alla Raggi. La Raggi deve andare a casa con urgenza perché è la vergogna più assoluta”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus) dal ...

L'imbarazzante Laura Castelli - la Toninelli in gonnella del M5S : ... ex steward dello stadio San Paolo a Napoli, più vaghe esperienze 'nel settore fiscale', la Castelli si è ritrovata catapultata da portaborse di grillini piemontesi a sottosegretario dell'Economia. ...

Tav - Salvini : “Finirà come il Tap? Noi da sempre favorevoli”. Toninelli : “M5S contrario - ma aspettiamo costi-benefici” : “Finirà come con il Tap? Noi della Lega siamo sempre stati favorevoli alla realizzazione della Tav, ma nel contratto di governo c’è scritto che valutiamo l’analisi costi-benefici. E così faremo”. A dirlo, all’assemblea di Confitarma a Roma, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Il M5s è contrario all’opera, ma chi sta svolgendo la valutazione è indipendente dai partiti. Quando arriverà la ...

Dl Genova - l'attacco del Pd al M5S : «Onestà - con voi i disonesti fanno affari. Toninelli - un cialtrone» : Duro attacco del Pd al Movimento 5 stelle. Durante l'esame in Aula della Camera del decreto Genova, che contiene anche alcune norme relative al condono edilizio nell'isola di Ischia per le case ...

Di Maio - Dibba - Fico - Toninelli... Chi sale e chi scende nel M5S : L'esecutivo non fa bene ai grillini, almeno stando ai sondaggi che vedono il m5s in calo costante rispetto alle cifre ottenute il 4 marzo. Per giunta, dopo cinque anni di opposizione senza oneri di governo, ora che sono a Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Tav - M5S ora vuole bloccarla. Commissario Foietta : “Da mesi non ho contatti con Toninelli” : La denuncia del Commissario straordinario per la Torino Lione: "Non ho incontrato Toninelli neppure una volta. Ormai, da sei mesi, non ricevo più alcuna risposta dal governo. E questo è grave. Oggi in consiglio comunale a Torino si vota l'ordine del giorno, voluto dalla sindaca Appendino, per la sospensione dei lavori dell'opera.Continua a leggere

Secondo Toninelli i giornali raccontano bugie sul clima nel M5S : La gente è con il Movimento 5 Stelle e, mentre i giornali descrivono una situazione conflittuale all'interno del movimento, la trasformazione dell'Italia e l'abolizione dei privilegi vanno avanti, con Luigi Di Maio che ne è l'attore principale. E’ questo in sintesi l'intervento del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, su Facebook nel quale ribadisce: "Stiamo cambiando in modo concreto ...

Decreto Fiscale - scontro Lega-M5S su condono/ Conte convoca Cdm - Toninelli : “presto vertice Salvini-Di Maio” : Decreto Fiscale, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, Salvini "testo non cambia, nessun trucco. Se serve, vado al CdM"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Pd - Faraone : “Toninelli? Questo è un pazzo. O dice fesserie o è un criminale. Taglio vitalizi? Ennesima buffonata del M5S” : “Il ministro Toninelli? Questo è un pazzo, Questo è un uomo che non può fare il ministo della Repubblica”. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il senatore Pd, Davide Faraone, commenta la denuncia del ministro delle Infrastrutture sul fatto che “alcuni piloni sui viadotti dell’autostrada a A24-A25 sono in condizioni allarmanti”. Il politico dem spiega: “Un cittadino guarda al ministro delle Infrastrutture ...

M5S - Fraccaro : “Toninelli? Tutti parlano di sua gaffe ma sta lavorando bene. Madre Taverna? Regole vanno rispettate” : “Toninelli e la gaffe sul tunnel del Brennero? Io vivo in Trentino e ai trentini era chiaro che lui si riferisse al valico del Brennero. Però una gaffe capita a Tutti, non è quella a stabilire se un ministro è bravo o meno. Ci concentriamo Tutti su una gaffe e non sulla politica che c’è dietro. Toninelli si sta impegnando tantissimo e non ci sarà assolutamente nessun rimpasto di governo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dal ministro ...

M5S : sfratto madre Taverna. Gaffe Toninelli su tunnel Brennero : Il Pd contro la senatrice del Movimento, sempre distintitasi in tutto cò che riguarda le periferie romane. Se non proprio un errore, quello del ministro, certo un'uscita diventata subito anche oltre ...