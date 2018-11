M5S-Lega | Salvini | «Su inceneritori troveremo intesa» Tensioni anche su condom e

M5S-Lega - tensioni su rifiuti - condom e Berlusconi. Salvini : «Su inceneritori troveremo intesa» : Dai rifiuti a Berlusconi, fino al caso condom gratuiti, M5S e Lega continuano a punzecchiarsi. Le tensioni all'interno del governo gialloverde, insomma, sono tutt'altro che superate e il...

Contraccettivi gratis ai rifugiati - dietrofront del M5S : 'La Lega non è d'accordo' : dietrofront del M5S sui Contraccettivi gratis ai richiedenti asilo . L'emendamento alla manovra presentato dai pentastellati sembra infatti destinato a rimanere lettera morta a causa della contrarietà ...

Preservativi gratis ai migranti - M5S fa retromarcia. "Non c'è accordo con la Lega" : La proposta aveva fatto molto rumore, ma oggi il Movimento 5 Stelle fa marcia indietro sulla distribuzione gratuita di contraccettivi, pillole e condom, ai richiedenti asilo. "L'idea di fornire ...

M5S ci ripensa : “Niente preservativi gratis ai profughi - Lega non è d’accordo” : Dopo aver presentato un emendamento identico a quello della deputata del PD Giuditta Pini, il Movimento 5 Stelle ci ripensa nuovamente e blocca la proposta di fornire contraccettivi gratis ai giovani sotto i 26 anni e ai richiedenti asilo: "Una iniziativa importante, sulla quale però non c'è accordo con la Lega".Continua a leggere

Condom gratis ai rifugiati - nuovo scontro M5S-Lega : il Movimento ritira l'emendamento : Nuova lite Lega-M5S sulla Manovra. Dopo il mancato accordo sui termovalorizzatori ora lo scontro si sposta sulla proposta di distribuire gratuitamente i preservativi agli under 26 e ai rifugiati. Un'...

Preservativi gratis ai migranti - il M5S fa marcia indietro : "Non c'è accordo con Lega" : L' emendamento alla manovra presentato dal Movimento 5 Stelle in commisione Bilancio alla Camera sta facendo discutere e ora viene ritirato. Distribuire contraccettivi gratis per gli under 26, ma ...

Contratto - Salvini sfida Di Maio. M5S : «I termovalorizzatori non sono nell'accordo». Lega : «La realtà cambia» : Il dossier inceneritori continua ad allargare il cuneo fra i due partiti della maggioranza. Con il leader leghista Matteo Salvini che per la prima volta ieri ha accennato al superamento del programma...

Contratto - Salvini sfida Di Maio. M5S : «I termovalorizzatori non sono nell'accordo. Lega : «La realtà cambia» : Il dossier inceneritori continua ad allargare il cuneo fra i due partiti della maggioranza. Con il leader leghista Matteo Salvini che per la prima volta ieri ha accennato al superamento del programma...

E' scontro sui rifiuti tra Lega e M5S : 'A Napoli allarme per i roghi tossici' : Dopo i casi Tap e Tav, un altro tema spinoso balza al centro delle cronache: ora la questione passa infatti sugli inceneritori e sui rifiuti. I temi ambientali continuano a rinfocolare la discussione tra i due leader del governo, la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle di Di Maio. La tensione sui rifiuti, che da qualche giorno è sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, ed è salita talmente tanto che, secondo fonti di Palazzo Chigi: ...

Contratto - Salvini sfida Di Maio. M5S : «I termovalorizzatori non sono nell'acordo. Lega : «La realtà cambia» : Il dossier inceneritori continua ad allargare il cuneo fra i due partiti della maggioranza. Con il leader leghista Matteo Salvini che per la prima volta ieri ha accennato al superamento del programma...

Inceneritori di rifiuti - tensioni Lega-M5S. Domani governo a Caserta - : Scontro nella maggioranza sui rifiuti. Salvini insiste: la realtà cambia. Il leader dei 5 Stelle: il tema non sussiste. Lunedì l'esecutivo in Campania firma un protocollo d'intesa sull'emergenza dei ...

Il piano di Lega e M5S : così la nuova Tim renderà più facile le nozze delle Reti : Palazzo Chigi ha già presentato un emendamento per creare un'unica società con Open Fiber sotto il controllo dello Stato. Di Maio dovrà scegliere un nuovo commissario per Alitalia, sindacati in ...

Il piano di Lega e M5S : così la nuova Tim renderà più facile le nozze delle Reti : C’è un emendamento depositato due giorni fa dal governo per riportare in mano allo Stato la rete dei cavi per internet e oggi dovrebbe essere nominato come nuovo amministratore deLegato di Tim Luigi Gubitosi. Un binomio del tutto casuale, dato che i due fatti non sono colLegati tra loro, ma che potrebbe aprire una nuova fase per Telecom e dotare il...

La Lega prova a vaccinare il M5S sul reddito di cittadinanza : E’ come se fosse un fiume carsico, con l’acqua che scorre sotto terra. Erode, pian piano. La manifestazione dei quarantamila di Torino, con la Lega in piazza. La convergenza – fatti i necessari distinguo – sulla questione delle aperture dei negozi (Salvini in difesa d’ufficio, tiepida tiepida, e Sal