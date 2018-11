M5s ci ripensa | “Niente preservativi gratis ai profughi | Lega non è d’accordo”

Salvini : "Non metto in discussione il governo per un ripensamento del M5s" : "Ho il decreto sicurezza e immigrazione che arriva in Parlamento, la legge sulla legittima difesa, l'autonomia, stiamo lavorando alla riforma della Fornero, alla flat tax, figurati se metto in discussione un governo su qualche codice o codicillo su cui i 5 stelle ci hanno ripensato": con queste parole il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è tornato a escludere una crisi di governo arrivando al Forum ...